Microsoft: Russische hackers vallen politici VS aan

Microsoft heeft zes internetdomeinen opgerold van een Russische hackersgroep gelieerd aan de Russische overheid. Doelwit van de hackers zouden Amerikaanse politici en instanties zijn, zo schrijft het softwarebedrijf maandag in een toelichting op het nieuwe beleid.

De groep, die bekend staat als Fancy Bear en APT28, maakte webpagina’s na waarvan de url’s precies leken op de webadressen van onder andere de Amerikaanse senaat en het International Republican Institute, een non-profitorganisatie die wereldwijd actief is. Ook de conservatieve denktank Hudson Institute zou op deze manier zijn aangevallen. Eerder uitte het Hudson Institute zich kritisch over de Russische overheid. Via de neppe sites zou geprobeerd zijn om gegevens van gebruikers buit te maken. Rechters hebben Microsoft toestemming gegeven om de zes domeinen uit de lucht te halen.

‘Verkiezingen verstoren’

De hoogste jurist binnen Microsoft, Brad Smith, stelde maandag dat buitenlandse groepen steeds vaker cyberaanvallen inzetten om verkiezingen te manipuleren of te verstoren. In Amerika worden in november de midterms gehouden. De Congresverkiezingen zijn een goede graadmeter voor de populariteit van de regering van Trump. Daarbij verliezen de Republikeinen mogelijk hun meerderheid in het Huis van Afgevaardigden.

Volgens Microsoft moet de techsector meer doen om Amerikaanse politieke partijen te beschermen tegen cyberaanvallen. Het is namelijk niet de eerste keer dat Fancy Bear toeslaat; de afgelopen twee jaar trok Microsoft de stekker uit 84 domeinen die het in verband bracht met de groep. Vorige maand zei het bedrijf dat het bovendien phishingaanvallen afkomstig van Russische bronnen had geïdentificeerd. Drie Congresleden waren toen het doelwit, maar om wie het precies ging bleef onduidelijk, aldus dagblad The Financial Times.

Presidentsverkiezingen

Het softwarebedrijf zegt dergelijke praktijken naar aanloop van de presidentsverkiezingen in 2016 ook te hebben waargenomen. Naast exacte replica’s van sites werden ook stemkastjes doelwit. Het onderzoek naar de mogelijke Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen door speciaal aanklager Robert Mueller loopt nog.