Marokko wil dienstplicht opnieuw invoeren

Marokko wil de dienstplicht voor burgers tussen de 19 en 25 jaar herinvoeren. Het voorstel hiervoor werd dinsdagochtend al goedgekeurd door de ministerraad, staat in een verklaring van de overheid. De wetswijziging moet in oktober nog wel door het parlement worden besproken, schrijft persbureau AFP.

Zowel Marokkaanse vrouwen als mannen moeten aan de nieuwe eenjarige dienstplicht voldoen. Het is niet duidelijk of deze regel ook zal gelden voor Marokkanen die een tweede nationaliteit hebben of in het buitenland wonen. Formeel heeft koning Mohammed VI nog geen toelichting gegeven, maar in een televisietoespraak kort na de ministerraad op maandag hamerde hij op de jeugdwerkeloosheid, de staat van het onderwijs en het belang van patriottisme.

De overheid heeft de afgelopen tijd te kampen gehad met hevige protesten, vooral in de Rif. De protesten werden veelal aangewakkerd door ontevreden jongeren die boos waren over het gebrek aan perspectief, vooral in het noordelijke deel van het land. Hoewel de economische groei het afgelopen jaar toenam, is nog ongeveer 20 procent van de jongeren in Marokko werkeloos. Heel veel jongeren hebben bovendien geen sociale verzekering.

‘Meer loyaliteit’

Activisten twijfelen aan de motieven van de koning omdat hij in 2006 degene was die de dienstplicht voor jonge mannen afschafte, schrijft Reuters. Maandag stelde hij dat er meer “vaderlandsliefde” onder jongeren nodig is, al benoemde hij de dienstplicht niet letterlijk. Door sommigen wordt de wetswijziging daarom geïnterpreteerd als een poging om meer loyaliteit aan de staat te kweken onder jongeren, vooral onder de groep met economische en sociale problemen.