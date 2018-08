Kim Jong-un: onze gezondheidszorg is niet iets om trots op te zijn

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft dinsdag felle kritiek geuit op de staat van de gezondheidszorg in het land. De gezondheidszorg is “niet iets om trots op te zijn”, zou de leider hebben gezegd, schrijft staatspersbureau KCNA dinsdag.

Kim bracht deze week een bezoek aan een fabriek in Noord-Pyongan, de provincie waarin hoofdstad Pyongyang ligt. Tijdens de rondleiding bekritiseerde hij de gebrekkige staat van de fabriek en stelde hij dat er te weinig onderhoud is gepleegd. Volgens staatspersbureau KCNA gaf Kims partij twee jaar eerder nog opdracht tot het moderniseren van de fabriek.

De fabriek, waar medische apparatuur wordt gemaakt, is niet het enige bedrijf in de gezondheidszorg dat achterblijft wat betreft modernisering en automatisering. Volgens de leider is er “helemaal niets in de gezondheidszorg waar we trots op kunnen zijn”. Alleen de meer moderne ziekenhuizen, toegankelijk voor de elite, zouden voldoen.

Weinig bekend over gezondheidszorg

Er is maar weinig bekend over de gezondheidszorg in Noord-Korea. Wel is duidelijk dat de bevolking niet alleen met voedseltekorten kampt, maar er ook gebrek is aan medicijnen. Begin deze maand waarschuwde het Rode Kruis nog voor de gevolgen van een hittegolf in het land. Door de hitte neemt de geringe voedselproductie af waardoor tekorten nog hoger oplopen. Of er door de hitte Noord-Koreaanse doden zijn gevallen, is onduidelijk.

Het gebeurt overigens vaker dat Kim openlijk kritiek heeft op sectoren of projecten. Bij een andere inspectieronde van het spoor afgelopen week bekritiseerde de Noord-Koreaanse leider het slechte vakmanschap, aldus persbureau Reuters. Sinds het raket- en kernwapenprogramma’s vorig jaar voltooid werd verklaard, zegt hij zich te willen focussen op de economie. Noord-Korea-deskundige Casper van der Veen: