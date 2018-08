Huisarts raakt gewond bij steekpartij in praktijk Loosdrecht

Bij een steekpartij in een dokterspraktijk in Loosdrecht is dinsdag een huisarts gewond geraakt. De man is naar het ziekenhuis gebracht en wordt daar behandeld aan zijn verwondingen, meldt de politie. Het is niet duidelijk hoe de arts er aan toe is.

Het is vooralsnog onduidelijk wat er is gebeurd, en of de dader een patiënt van de huisarts is. De politie heeft inmiddels wel een verdachte opgepakt, een 34-jarige man. Hij kon worden aangehouden dankzij een tip van een burger, nadat de politie het signalement van de verdachte had verspreid.

Volgens de regionale nieuwssite NH Nieuws is de huisarts drie keer in zijn nek gestoken. Een jongen die in de buurt was zou hem te hulp zijn geschoten nadat hij geschreeuw had gehoord. De politie kon die informatie niet bevestigen.

Dit bericht wordt aangevuld