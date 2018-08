Grote storing legt treinverkeer rond Amsterdam plat

In en rond Amsterdam ligt dinsdagavond door een grote storing bij spoorbeheerder ProRail het spoorverkeer plat. Op Amsterdam Centraal, Schiphol en stations in de omgeving zoals Almere kunnen geen treinen aankomen en vertrekken.

De vertraging voor treinreizigers bedraagt volgens NS tot wel twee uur. “De gevolgen zullen de rest van de dag duren”, aldus de vervoerder, die reizigers aanraadt om treinreizen zo veel mogelijk uit te stellen.

Hoeveel reizigers er door de storing gestrand zijn op stations in en om Amsterdam is nog niet duidelijk. Volgens de stadsomroep AT5 is station Amsterdam Zuid inmiddels afgesloten omdat de perrons overvol raakten.

Oorzaak van de storing zijn problemen bij de verkeersleidingspost van ProRail in Amsterdam. Een woordvoerder van het bedrijf weet niet precies wat er aan de hand is, maar wel dat het euvel ernstig is. “Normaal kan onze centrale verkeersleiding in Utrecht bij zo’n storing taken overnemen. Nu is dat niet mogelijk. Dan kunnen er geen treinen rijden.”

Ongeveer een uur voor de storing bij ProRail begon, lag het treinverkeer bij Schiphol al stil doordat een winkeldief op de lucht voor de marechaussee de spoortunnel in was gerend. De man had iets gestolen bij de Albert Heijn.

Het is niet de eerste keer deze week dat er grote problemen zijn op het spoor. Zondag strandden in Leeuwarden duizenden bezoekers van het Reuzen-evenement doordat een trein tussen Meppel en Zwolle vijfhonderd meter bovenleiding kapot had gereden. Daardoor konden er amper treinen vertrekken uit de Friese stad.