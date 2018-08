Deze zomer maken mijn zoon van 17 en ik een reis door het Midden-Westen van Amerika. We logeren in de woestijn, bezoeken Monument Valley en zien alles wat hij al kent van al die Netflix-series. Hij is opgetogen dat hij zijn tv-wereld in het echt ervaart. Inclusief een heuse gun show waar op het woord ‘Trump’ een ware litanie over zijn geweldige presidentschap volgt.

Ik wil graag een keer naar een drive-in-bioscoop maar mijn zoon weet steeds een drempel op te werpen. Tot ik de laatste avond zeg: „Vanavond gaan we.” Waarop hij antwoordt: „Ja, natuurlijk wil ik graag naar een drive-in-bioscoop, alleen… níét met m’n moeder.”

