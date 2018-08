Al met al een prima avond voor PSV in Borisov

Stilletjes stonden ze in de hoek van het lege stadionnetje in Valletta. Het was januari 2016 en de drie mannen zouden nooit zijn opgevallen als ze niet elke dag bleven terugkomen. Hoe laat PSV ook trainde, keer op keer keken ze toe hoe trainer Phillip Cocu zijn spelers voorbereidde op de tweede seizoenshelft van de eredivisie.

Waarom? Uit interesse, zei de enige van hen die Engels sprak. Ze werkten in de technische staf van een club uit Wit-Rusland en waren op Malta om inspiratie op te doen tussen de overwinterende clubs uit Europa. De oefensessies van PSV boeiden hen, klonk het met enige nederigheid. Al hadden ze er verder niet veel over te zeggen. Liever gaven de trainers van Bate Borisov hun ogen goed de kost.

Twee jaar later heeft Aleksej Baga de Eindhovense club opnieuw van nabij kunnen zien. Nu vanaf zijn vaste standplaats voor de dug-out in Borisov, vanwaar hij toezag hoe de eerste wedstrijd in de laatste voorronde van de Champions League een krankzinnig einde kende. Dacht hij in de 88ste minuut een gelijkspel te hebben behaald, maakt PSV alsnog 2-3 via invaller Donyell Malen.

Denigrerend

Mark van Bommel had het vooraf nog zo benadrukt. Dat hij in de pers merkte dat er denigrerend werd gesproken over Bate, maar dat hij daar niet zo over dacht. De vraag is wie wel, aangezien maar weinig analisten in Nederland is ontgaan dat de verhoudingen in Europa verschuiven.

Geen speler van Bate die voor PSV nog ontzag hoeft te hebben. Geen speler van PSV die zich onderschatting kan permitteren, tenzij het team niets heeft opgestoken van de hopeloze voorrondewedstrijd in de Europa League van vorig jaar in Kroatië, ook wel bekend als het echec van Osijek.

In de eerste minuut leek dat dinsdag even zo. Maar weinig scheelde het of Bate stond na dertig seconden voor. De openingstreffer die zich in die fase aandiende viel in de negende minuut toen de Fin Jasse Tuominen de bal simpel binnen tikte. Werd het weer zo’n avond?

Juist dit was voor PSV de eerste ware krachtmeting van het seizoen. Leuk en aardig, zo’n duel om de Johan Cruijff Schaal tegen Feyenoord, maar vergeleken met het tweeluik tegen Bate, goed voor deelname aan de Champions League à 35 miljoen euro opbrengst, was die wedstrijd maar spielerei. De zeges tegen FC Utrecht en Fortuna: idem dito. Dit duel was pas belangrijk.

Na te zijn vrijgesteld van de derde voorronde (dankzij de finaleplek van Liverpool) trof PSV in deze laatste knock-outronde de alleenheerser van de Vysjejsjaja Liga. Komt het op regeren aan, dan doet Bate niet onder voor de wijze waarop president Aleksandr Loekasjenko al 24 jaar het land bestuurt. De club won zoveel landstitels sinds haar oprichting in 1996 (14) dat je goed kunt voorstellen dat er voor supporters van pakweg Dnepr Mogiljov, FC Slutsk en Sjachtjor Soligorsk geen lol meer aan is.

In Europa heeft Bate het moeilijker. Ook tegen PSV, dat zich knap terugvocht na het slappe begin. In de nieuwe Arena van Bate zagen 34 supporters uit Eindhoven hoe spits Luuk de Jong een enorme kans verspilde met een onnodige schwalbe waar de scheidsrechter geen VAR voor nodig had. Vlak erna maakte Gaston Pereiro uit een strafschop gelijk.

Als vanouds aan kop

Bij Nederlandse clubs is de voorbije weken de angst gegroeid voor clubs die al volop in competitie zijn, zoals Bate dat in eigen land na zeventien duels als vanouds aan kop gaat. AZ zwalkte dermate tegen Keirat Almaty uit Kazachstan dat de Eredivisie CV nu wil overwegen om de Nederlandse competitie volgend jaar eerder te laten beginnen, zodat clubs op zijn minst ingespeeld zijn als ze aan hun Europese avontuur beginnen.

In het duel in Borisov kwam het niet aan op fitheid. Wel op creativiteit en de kunst van het afmaken, die PSV leek te ontberen. Na de fraaie 1-2 van Hirving Lozano kreeg de ploeg zo veel kansen dat het een bittere teleurstelling was dat Bate via de beroemdste Wit-Russische voetballer, Aljaksandr Hleb (37), laat alsnog 2-2 maakte.

Net toen Van Bommel moet hebben geweten dat hij ’s nachts geen oog zou dichtdoen, was daar Donyell Malen, die seconden na de 2-2 deed wat zijn ploeggenoten nalieten: scoren.