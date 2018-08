Actrice Argento ontkent seks met minderjarige jongen

Asia Argento, een van de voorlopers in de #MeToo-beweging, ontkent dat ze in 2013 haar destijds 17-jarige collega-acteur Jimmy Bennett seksueel heeft misbruikt. Van berichten in The New York Times daarover is niets waar, zegt ze in een verklaring.

“Ik heb nooit seks gehad met Bennett”, zegt Argento (42), die zelf zegt te zijn verkracht door tv-producent Harvey Weinstein. “Ik ben zeer geschokt en diep geraakt na het lezen van al deze totaal onware informatie. Ik moet opstaan tegen deze leugens en mezelf op alle mogelijke manieren beschermen.”

In 2013 zou Argento Bennett in een hotelkamer in Los Angeles alcohol hebben gegeven, waarna ze seks met hem zou hebben gehad. Ze kenden elkaar toen al bijna tien jaar: in 2004 speelden Argento en Bennett in een film moeder en zoon. Daarna onderhielden ze een “vriendschappelijke” band, aldus Argento.

Volgens The New York Times bleef de gebeurtenis in de hotelkamer voor Bennett niet zonder gevolgen. Hij zou er naar eigen zeggen psychologische schade aan hebben overgehouden, die hem ervan weerhield zijn werk te doen. Aanvankelijk eiste hij daarom 3,5 miljoen dollar (ruim 3 miljoen euro), meldt de krant. Uiteindelijk betaalde Argento Bennett 380.000 dollar.

‘Bourdain betaalde’

Argento ontkent de betaling niet, maar heeft wel haar eigen verklaring over hoe die tot stand kwam. “Bennett zat in zware financiële problemen en had al eerder miljoenen aan schadevergoedingen geëist van zijn eigen familieleden. Onverwachts vroeg hij toen ook een exorbitant bedrag aan mij.” Argento’s vriend, de in juni overleden tv-kok Anthony Bourdain, besloot volgens de actrice uit angst voor reputatieschade geld naar Bennett over te maken. “De voorwaarde was dat hij ons niet meer lastig zou vallen.”

Er is nog geen aangifte gedaan door Bennett, maar de politie van Los Angeles maakte maandag bekend dat agenten met Bennett gaan praten om te kijken of sprake is van strafbare feiten. Tussen de stukken waarop The New York Times zijn verhaal baseerde, zit onder meer een selfie uit mei 2013 waarop Argento en Bennett in bed liggen. Voor de wet van Californië was Bennett toen met zijn zeventien jaar en twee maanden nog minderjarig.

De beschuldigingen aan het adres van Argento leidden op Twitter tot leedvermaak. Nadat ze afgelopen mei in een toespraak op het filmfestival van Cannes had verteld over het misbruik door Weinstein, groeide ze uit tot een belangrijke figuur in de #MeToo-beweging. Twitteraars verwijten de actrice nu hypocrisie.