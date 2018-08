Aantal Europese besmettingen van mazelen sterk toegenomen

Ruim 41.000 kinderen en volwassen in Europa zijn in het eerste half jaar van 2018 geïnfecteerd met mazelen. Dat is meer dan het totale aantal van bijna 24.000 infecties in heel 2017 en bovendien het hoogste aantal van de afgelopen tien jaar. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Uit maandelijkse landenrapporten blijkt dat zeker 37 mensen in Europa zijn gestorven aan de gevolgen van mazelen.

De meeste gevallen van mazelen zijn gemeld in Oekraïne, met ruim 23.000 besmettingen goed voor meer dan de helft van alle infecties. Andere landen die genoemd worden zijn Frankrijk, Georgië, Griekenland, Italië, Rusland en Servië. In al deze landen zijn meer dan duizend gevallen bekend.

In Servië vielen veertien doden, het hoogste aantal in Europa. In Nederland waren er volgens de WHO dit jaar tot dusver 22 gevallen en geen doden.

Gebrekkige vaccinatieprogramma’s

De besmetting kan worden voorkomen met een vaccinatie. Deze BMR-inenting (tegen bof, mazelen en rodehond) is in Nederland opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. In verschillende Europese landen, waaronder Nederland, loopt het aantal vaccinaties terug.

In Nederland verzetten met name leden van orthodox-christelijke kerken zich tegen inenting, waardoor in de ‘bijbelgordel’ met enige regelmaat ziekten uitbreken. Die blijven beperkt doordat de rest van de bevolking wel een hoge vaccinatiegraad kent.

De Europese Commissie waarschuwde in april nog dat sommige ‘overwonnen’ ziektes, zoals mazelen en polio, in de Europese Unie weer de kop op kunnen steken door gebrekkige vaccinatieprogramma’s. Ook de Wereldgezondheidsorganisatie roept Europese landen op om actie te ondernemen. “Dit is een onnodige en onaanvaardbare tragedie omdat we een veilig en effectief vaccin beschikbaar hebben om de ziekte te voorkomen”, zegt Dr. Mark Muscat van de WHO.

Zeer besmettelijk

Mazelen wordt veroorzaakt door een zeer besmettelijk virus dat via de lucht wordt overgedragen door hoesten en niezen. De incubatietijd is een tot twee weken. De ziekte begint vaak met verkoudheid en koorts. Vervolgens krijgt de patiënt huiduitslag, de bekende rode vlekjes in het gezicht en op het lichaam.

Hoewel de klachten veelal na ruim een week verdwijnen, kunnen complicaties leiden tot ernstige hersenontsteking. Omdat het virus tijdelijk het immuunsysteem verzwakt, is de patiënt ook vatbaarder voor andere ernstige infectieziekten zoals longontsteking en hersenvliesontsteking.