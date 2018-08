25 jaar cel voor 'vergismoord' en verijdelde liquidatie

De Amsterdamse rechtbank heeft een 34-jarige man veroordeeld tot 25 jaar gevangenisstraf voor de ‘vergismoord’ in Amsterdam en een verijdelde liquidatie in Almere. Quincy S. schoot in mei 2015 in de Amsterdamse De Clercqstraat met vermoedelijk een kalasjnikov een onschuldige voorbijganger dood. Hij werd vorig jaar gearresteerd toen hij op het punt stond een nieuwe moord te plegen.

Meer over de moord in een hippe winkelstraat

Tegen S. was door het Openbaar Ministerie (OM) levenslang geëist. Drie medeverdachten kregen celstraffen van vijf tot zeven jaar opgelegd voor hun hulp bij het voorbereiden van de liquidatie.

Moordplan of niet?

De grote vraag vooraf was of de rechtbank genoeg bewijs zou zijn voor de geplande liquidatie in Almere, nadat de uitvoering was verijdeld. Quincy S. werd vorig jaar met Mike I. aangehouden in een gestolen BMW op een afrit van de A6, met speciale kleding en een geladen pistool op zak. Volgens het OM was daarmee een zekere liquidatie voorkomen. Waren de twee niet op de snelweg aangehouden, stelde de aanklager, dan had S. in de Literatuurwijk zonder twijfel een crimineel uit de Amsterdamse onderwereld geliquideerd. Volgens de verdediging was die intentie niet bewezen. Het kon de verdachten evengoed gaan om het innen van schulden, om diefstal, afpersing of ontvoering.

Volgens de rechtbank is zo’n scenario onwaarschijnlijk. Op basis van de aangetroffen voorbereidingsmiddelen, zoals de dubbele kledinglaag van chauffeur Mike I. en een fles benzine om de vluchtauto in brand te steken, en afgeluisterde gesprekken en observaties van de verdachten stelt zij „dat het niet anders kan dan dat S. en zijn medeverdachten een liquidatie aan het voorbereiden waren”.

Wanneer kan je iemand veroordelen voor een moordpoging?

In zijn cel werd Quincy S. begin dit jaar ook aangehouden voor de moord in de Amsterdamse De Clercqstraat. Daar liep S. in mei 2015 met een handlanger gewapend een shishalounge binnen. Nadat S. werd beschoten en geraakt, richtte hij zijn wapen op een 25-jarige passant in de veronderstelling dat die hem beschoten had. De man, een onschuldige voorbijganger, overleed ter plekke.

De rechtbank veroordeelt S. voor beide feiten en spreekt van een „professionele hitman die niet wordt gehinderd door een geweten” bij zijn daden. „Voor hem telt kennelijk alleen het geld dat de opdracht hem oplevert.”