Zwemmer Van der Weijden stopt met Elfstedenzwemtocht

Maarten van der Weijden heeft maandagmiddag zijn Elfstedenzwemtocht moeten staken. Na 163 kilometer en 55 uur zwemmen, 37 kilometer voor de finish in Leeuwarden, werd hij niet lekker en besloot hij in samenspraak met zijn arts te stoppen. Dat meldt de organisatie van de Maarten van der Weijden Foundation.

De 37-jarige Van der Weijden was onderweg naar Dokkum, de laatste Friese stad die hij nog aan moest doen. Hij had al een aantal uur vertraging opgelopen, en het was duidelijk dat het niet zou lukken om op schema om 19.00 uur te finishen in Leeuwarden. Na het middaguur besloot hij een pauze in te lassen om kort te rusten, de zwemmer had het erg koud. Hij werd onderzocht door zijn arts die concludeerde dat zijn zoutgehalte niet op peil was. Door misselijkheid kon hij geen medicijnen binnenhouden, ook was hij in het water in slaap gevallen.

De arts concludeerde daarom dat het “niet langer verantwoord” was om door te gaan. Toeschouwers juichten de topsporter vanuit de weilanden aan de kant toe terwijl hij uit het water werd gehaald. Van der Weijden wordt met een ambulance overgebracht naar het Medisch Centrum Leeuwarden voor onderzoek.

Meer dan 800.000 euro voor kankeronderzoek

In een interview met de organisatie van de Elfstedenzwemtocht zei hij in de ochtend al vanuit het water “een pittige nacht” achter de rug te hebben. Op live beelden van zijn tocht was te zien dat zijn slag flink vertraagd was. Van der Weijden zei “zijn stinkende best” te willen doen om Dokkum in ieder geval te halen, maar dat bleek kilometers later toch te veel te zijn.

Maarten stopt, onder groot applaus pic.twitter.com/ITuVp18SWC — Martijn van der Zande (@vanderzande) August 20, 2018

Inmiddels is volgens het team dat hem bijstaat al zeker 800.000 euro ingezameld voor kankeronderzoek, zei de Maarten van der Weijden Foundation tegenover persbureau ANP. De organisatie verwachtte wel dat dit bedrag nog zou oplopen. De website van de Maarten van der Weijden Foundation doet het inmiddels niet meer, vermoedelijk vanwege het hoge aantal bezoekers. In een interview met NRC zei de olympisch kampioen, die zelf leukemie overleefde, dat hij zich schuldig voelde:

“Het meest extreme dat ik me kan voorstellen, de Elfstedentocht zwemmen, kan ik opbrengen omdat ik me schuldig voel. Schuldig ten opzichte van kankerpatiënten die het niet hebben overleefd. Ik draag het voortdurend met me mee, en het is fijn om daar wat mee te doen, om er uiting aan te geven in plaats van het weg te stoppen.”

Van der Weijden vertrok zaterdagochtend vanuit Leeuwarden. De afgelopen dagen hebben duizenden toeschouwers de zwemmer toegejuicht vanaf de kade en bruggen. Onder anderen oud-schaatser Erben Wennemars en cabaretier Freek de Jonge voeren enkele uren mee om Van der Weijden mentaal te ondersteunen.

