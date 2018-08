Wie marcheert daar door de straat? Het is een kleuter in nikab

Een paar kleine kleutertjes marcheren door de straten. Lieftallig is de parade niet: de leiding van de kleuterschool heeft de meisjes namelijk in zwarte nikabs gehuld, en ze zwart kartonnen AK47’s gegeven. Zaterdag, de dag nadat Indonesië zijn 73ste Onafhankelijkheidsdag vierde, liepen ze door de straten van het stadje Probolinggo in Oost Java.

Ze vielen op, zeker vergeleken met kinderen in andere steden die soms al zaklopend door de straten gingen. Toen de foto’s en filmpjes van de marcherende kleuters online gingen, lag het bestuur van de kleuterschool (dat misschien niet geheel toevallig gehuisvest is in een militair complex) onder vuur, meldt de Britse krant The Guardian.

Op dergelijke controverse zit Indonesië niet te wachten, want zaterdag gingen ook de Asian Games van start. Het Indonesische parlement sprak zich uit tegen de verkleedpartij, die gezien wordt als een „ongepast spektakel”.

NRC Internationaal Elke werkdag de indrukwekkendste artikelen uit de wereldpers. Inschrijven

Na alle ophef verontschuldigde het hoofd van de school zich. De school had geen moment de intentie om een radicale groepering te steunen, of om de kleuters te radicaliseren. De verkleedpartij moet gezien worden als een soort themafeestje: „We kozen voor het thema van de strijd van de Profeet om geloof en toewijding aan Allah te vergroten.” Bovendien: wie wat bewaart, die heeft wat, aldus de schoolleiding: „We hebben niet over de impact nagedacht, we wilden de kinderen blij maken, met materiaal dat we nog hadden, om geld te besparen.”

Inmiddels heeft de minister van Cultuur en Onderwijs, Muhajir Effendy, extra geld toegezegd voor de school, niet alleen om de boel draaiend te kunnen houden, maar ook om ruimte te creëren voor minder bevoorrechte kinderen.

Bekijk hieronder de video waarin de marcherende kleuters te zien zijn: