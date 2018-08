Werk bij Morandibrug in Genua gestaakt om verdacht geluid

Het werk bij de Morandibrug in Genua is maandag stilgelegd. De restanten van de brug die vorige week dinsdag instortte maken een piepend geluid dat niet door de wind veroorzaakt wordt. Technisch onderzoek moet uitwijzen wat er wel aan de hand is en of er verder instortingsgevaar is.

Bewoners van de flats onder de brug worden sinds de ramp op dinsdag in groepjes en onder begeleiding kort terug naar huis gebracht, waar ze persoonlijke bezittingen op kunnen halen. Maandag zijn die bezoeken opgeschort, meldt het Italiaanse persbureau ANSA. Hoelang bewoners nu moeten wachten. Dat hangt af van de duur van het maandag gestarte onderzoek. Het puinruimen onder de ingestorte brug gaat maandag wel gewoon door.

Door de ramp vorige week zijn vijfhonderd inwoners van Genua dakloos geraakt. Maandag is een begin gemaakt aan het verzorgen van vervangend onderdak. President Giovanni Toti van de regio Ligurië zegde zondag via Twitter toe dat hij alle gedupeerden binnen acht weken aan een nieuw appartement helpt. Daarvan zijn er in totaal 150 nodig.

Bij de brugramp in Genua kwamen vorige week 43 mensen om het leven. Tientallen auto’s vielen bijna vijftig meter naar beneden. Zaterdagochtend werden de laatste vier lichamen gevonden onder het puin. Volgens Italiaanse media lager er zaterdag nog tien gewonden in het ziekenhuis, van wie er zes in kritieke toestand verkeerden.