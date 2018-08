Welkom in de ‘productiehel’ van Tesla Model 3

Elon Musk heeft zichzelf grote druk opgelegd. Hij wilde de afgelopen maanden ruim drie keer zoveel auto’s bouwen als voorheen.

In juli 2017 presenteerde Tesla het nieuwe Model 3, een ‘betaalbare’ elektrische sedan voor minder dan 40.000 euro. Tesla produceerde toen nog slechts zo’n 2.000 auto’s per week, van de bestaande modellen S en X. Toch beloofde de topman dat al eind 2017 wekelijks 5.000 stuks van het nieuwe model van de band zouden rollen. Dat lukte uiteindelijk pas begin juli van dit jaar.

In de afgelopen maanden kwamen steeds wildere berichten naar buiten over de houtje-touwtje-methoden waarmee het luid aangekondigde productiedoel van de Model 3 gehaald moest worden. Tesla bouwt sinds kort zelfs auto’s in een tent. En Musk zei dit voorjaar al dat hij in de fabriek in Fremont (Californië) sliep en er altijd was. „Ik heb geen tijd om naar huis te gaan en te douchen.”

Klanten willen veel meer Tesla’s dan Musk kan maken. Volgens de laatste cijfers (uit mei) hebben wereldwijd 450.000 mensen een Model 3 besteld. De verliezen van Tesla, dat in het afgelopen decennium ieder jaar rode cijfers schreef, breken steeds weer records. In het tweede kwartaal van 2018 bedroeg het verlies 717 miljoen dollar (627 miljoen euro).

Overmatige automatisering

Intussen zorgde het sterk opgevoerde tempo voor spanningen. Musk noemde zijn taak zelf regelmatig de „productiehel”. Al in 2017 meldde Tesla problemen met de batterijproductie in zijn eigen onderdelenfabriek Gigafactory 1 in de Amerikaanse staat Nevada.

Maar daar bleef het niet bij. Tesla leunde bij de assemblage van zijn auto’s te veel op automatisering, gaf Elon Musk in april toe. „Overmatige automatisering bij Tesla was een fout”, twitterde hij. „Mijn fout, om precies te zijn.”

Een maand eerder had het Amerikaanse marktonderzoeksbureau Bernstein al gewaarschuwd voor de automatisering bij Tesla. Autofabrikanten gebruiken robots gewoonlijk alleen voor stansen, lassen en verven. Tesla probeerde ook het in elkaar zetten van de onderdelen te automatiseren. Dat leidt tot defecten, waarschuwde Bernstein in een rapport. In een tv-interview noemde Elon Musk de productielijn van de ‘3’ een „waanzinnig, complex netwerk van lopende banden”.

De grootschalige automatisering werkte niet, maar de productie moest wel omhoog. En dus bouwde Musk een tent. In juni verrees op het terrein in Fremont een enorme hangar. Musk twitterde trots dat hij in drie weken een extra productielijn had gebouwd, met „minimale middelen”.

„Ik heb er geen woorden voor. Het is gekkenwerk”, reageerde Max Warburton van Bernstein, een van de auteurs van het rapport over automatisering, tegenover persbureau Bloomberg.

Ernstig letsel

Bij Tesla’s onderdelen- en accufabriek Gigafactory 1 is de druk eveneens groot. Machines voor een nieuwe productielijn werden per vliegtuig aangevoerd, meldde persbureau Reuters in mei. Dat is een enorme kostenpost, ongehoord in de auto-industrie.

De arbeidsinspectie van de staat Californië maakt zich zorgen. Zij startte de afgelopen maanden drie onderzoeken naar de werkomstandigheden bij Tesla. In april meldde het journalistieke platform Reveal dat de fabriek in 2016 en 2017 tientallen arbeidsongevallen wegpoetste uit zijn statistieken – iets wat Tesla overigens ontkent. Er loopt ook een onderzoek naar ernstig letsel bij een machinemonteur, en nog een derde onderzoek waarover de inspectie geen details wilde geven.

Ook beleggers lijken iets van hun vertrouwen te verliezen. Toen Tesla begin deze maand zijn recordverlies bekendmaakte, steeg de koers nog. Maar na Musks uitspraken over zijn persoonlijke problemen verloor het aandeel snel terrein.

Musk voert de productie verder op, aldus Bloomberg. Hij zou inmiddels de grens van 6.000 Model 3-auto’s per week naderen. Als dat klopt, is er inmiddels voor zo’n 72.000 gegadigden één van de band gerold.