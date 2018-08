Voor het eerst in zeventig jaar zien ze elkaar weer

Families uit Noord- en Zuid-Korea die elkaar decennia niet hebben gezien worden deze dagen voor even herenigd . De 180 families die door de Koreaanse oorlog (1950-1953) van elkaar gescheiden werden, mogen elkaar elf uur lang zien. De ontmoeting vindt plaats in Noord-Korea. Voor de deelnemers is het waarschijnlijk de laatste keer dat ze hun familieleden zien, het is nog nooit gebeurd dat families twee keer deelnamen aan een hereniging. Het merendeel van hen is ouder dan 80 jaar. Het is de eerste keer in drie jaar dat de twee landen een ontmoeting mogelijk maken.