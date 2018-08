Venezolaanse crisis leidt tot geweld in grensregio’s

De Venezolaanse vluchtelingencrisis leidt tot grote spanningen, ontwrichting en xenofobische taferelen in de regio. Dat bleek opnieuw dit weekend.

Zo’n 2,3 miljoen Venezolanen zijn volgens de Verenigde Naties sinds 2015 hun land ontvlucht om te ontkomen aan de honger en de uitzichtloze crisis in hun eigen land. Dat is 7 procent van de bevolking. VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR noemt het de grootste exodus in Latijns-Amerika.

Dit weekend brak bij grensplaatsen in Brazilië en Ecuador geweld uit. In de Braziliaanse grensstad Pacaraima, in de noordelijke deelstaat Roraima, werden groepen Venezolaanse vluchtelingen aangevallen door Braziliaanse bewoners, die stenen naar hen gooiden en hun kleding, bezittingen en geïmproviseerde kampen in brand staken.

Aanleiding was de gewelddadige beroving van een Braziliaanse ondernemer door een groep Venezolaanse migranten, waarop woedende Brazilianen de straat op gingen. De protesten liepen uit op gevechten en vernielingen. Honderden Venezolanen probeerden aan dat geweld te ontkomen door terug de grens over te vluchten.

Eerder deze maand sloot Brazilië tijdelijk de grens met Venezuela omdat het land de hoeveelheid vluchtelingen en bijbehorende problemen niet meer aankan. Er zijn al meer dan 50.000 Venezolanen via Pacaraima binnengekomen, dagelijks komen er zo’n 800 bij. De vluchtelingen maken inmiddels ruim 10 procent van de bevolking uit van de omringende deelstaat.

In Ecuador leidden nieuwe regels voor Venezolanen zaterdag en zondag tot chaos bij de Rumichacabrug, die het land met Colombia verbindt. Veel Venezolanen proberen via Colombia en Ecuador door te reizen naar Peru of Chili, waar meer kans op werk is. In de eerste weken van augustus registreerden de Ecuadoriaanse autoriteiten al 43.000 Venezolaanse vluchtelingen bij de brug.

Afgelopen week kondigde Ecuador de noodtoestand af in drie grensprovincies omdat de problemen te groot worden. Het afgelopen half jaar kwamen een half miljoen Venezolanen Ecuador binnen. Tot dit weekend werden ze toegelaten met een identiteitskaart, maar Ecuador bepaalde dat vanaf nu een paspoort verplicht is. Daardoor strandden Venezolanen bij de grens met Colombia.

Vanuit Colombia, het land met de meeste Venezolaanse vluchtelingen (meer dan een miljoen), is kritiek op de paspoortmaatregel, die volgende week ook in Peru wordt ingesteld. Het lost de crisis niet op en maakt de spanningen in de regio alleen maar erger, aldus de Colombiaanse autoriteiten.

De humanitaire crisis in Venezuela, waar volgens het IMF de inflatie dit jaar kan oplopen tot een miljoen procent, wordt steeds erger. De Venezolaanse president Nicolas Maduro kondigde onlangs aan benzineprijzen te verhogen, wat de crisis zal verergeren. Om de inflatie aan te pakken worden deze week 5 nullen van de nationale munt, de bolivar, geschrapt, maar economen verwachten hierdoor geen verbetering.