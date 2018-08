Veertien doden bij antidrugsacties in Rio de Janeiro

Braziliaanse politie- en legereenheden hebben maandag minstens veertien mensen gedood bij acties tegen drugsbendes in Rio de Janeiro. Dat meldt staatspersbureau Agência Brasil. De dodelijke schietpartijen passen in een trend: het aantal mensen dat in de Braziliaanse stad omkomt door toedoen van de politie en het leger, stijgt de laatste jaren aanzienlijk.

Acht doden vielen maandag bij een grote antidrugsoperatie in drie sloppenwijken, waarbij 4.200 militairen betrokken zijn. In deze straatarme favela’s maken drugsbendes de dienst uit. Er woedt feitelijk al jaren een oorlog tussen de autoriteiten en de drugscriminelen. Het is nog onduidelijk of de acht doden ook daadwerkelijk bendeleden zijn.

Lees ook: Gewelddadig Rio onthaalt het leger als laatste strohalm

Van de andere zes doden is wel zeker dat zij drugscriminelen waren. Ze stierven bij een schietpartij die volgde op een lange achtervolging tijdens de ochtendspits. Een drukke brug moest worden afgesloten, wat tot grote verkeerschaos leidde in de stad met zestien miljoen inwoners.

Leger de baas in Rio

Sinds februari heeft het leger het praktisch voor het zeggen in Rio. President Michel Temer droeg toen het veiligheidsbeleid in de stad over aan de krijgsmacht. De maatregel, die nog tot het einde van dit jaar van kracht is, moet een einde maken aan het toenemende drugsgeweld. “De politie kan het niet meer aan, we hebben een groot veiligheidsprobleem in Rio. Extreme maatregelen zijn nodig om de situatie voor de bewoners weer onder controle te krijgen”, verklaarde Temer.

Lees ook: Veilige favela’s? Dat was alleen voor de Spelen

Na de Olympische Spelen in Rio, nu twee jaar geleden, kwam er een einde aan een betrekkelijk kalme periode in de stad. Vorig jaar waren er 2.125 moorden, 40 procent meer dan in 2014, toen het WK voetbal in de metropool neerstreek.

Eind vorige week werd duidelijk wat de verharding in het overheidsoptreden voor effect heeft. Het aantal mensen dat door de politie of het leger werd gedood, nam in de eerste helft van dit jaar toe met bijna 40 procent. In totaal waren het er 895, aldus nieuwszender G1. In vergelijking met vijf jaar geleden is het verschil nog groter: toen doodden agenten en militairen nog 236 mensen.