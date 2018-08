VN-mensenrechtenchef bekritiseert Trump om houding tegen pers

VN-mensenrechtenchef: Trumps houding tegen media 'erg verontrustend'

Vertrekkend VN-mensenrechtenchef Zeid Ra’ad al-Hussein heeft maandag de Amerikaanse president Trump bekritiseerd vanwege diens vijandige houding tegen de pers. In een interview met verschillende persbureaus noemde Al-Hussein Trumps constante kritiek op de vrije pers "erg verontrustend". De VN-chef vreest een domino-effect waardoor journalisten in autocratische landen het moeilijker krijgen.

"We hebben nu gezien hoe ze president Trump nabootsen", zei Al-Hussein over autoritaire leiders. In landen waar de werkomstandigheden voor journalisten toch al lastig zijn, waarschuwt de VN-mensenrechtenchef, "wordt het nu nog moeilijker voor de pers om verhalen te onthullen en voor advocaten en mensenrechtenverdedigers om hun werk doen".

Zware verantwoordelijkheid

Al-Hussein, die eind deze maand vervangen wordt door de Chileense ex-president Michelle Bachelet, zei dat Trump bewust moet zijn van de "zware verantwoordelijkheid die rust op zijn schouders" over de manier waarop de media worden geportretteerd.

Donald Trump noemde verschillende mediabedrijven herhaaldelijk "de vijand van het volk" en spreekt continu van "nepnieuws". In reactie daarop publiceerden ruim driehonderd Amerikaanse kranten vorige week hoofdredactionele commentaren waarin zij zich uitspraken tegen Trumps houding.