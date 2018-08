Stortvloed Zuid-Italië doodt minstens acht wandelaars

Een stortvloed in een Zuid-Italiaanse kloof heeft maandag aan minstens acht wandelaars het leven gekost. Dat melden lokale autoriteiten volgens persbureau AP. Er worden nog zeker vijf anderen vermist.

De stortvloed in de Raganello-kloof in Calabrië was het gevolg van plotselinge zware regenval. Er zijn tot nu toe 23 mensen gered. Vijf van hen werden naar het ziekenhuis gebracht.

Nationaliteiten nog niet bekend

De nationaliteit van de slachtoffers en gewonden is nog onduidelijk, maar de meeste wandelaars die het gebied bezoeken, zijn Italiaans.

Omdat het in het gebied niet verplicht is met een gids de natuur in te gaan, is het onduidelijk hoeveel mensen zich in de kloof bevonden tijdens de stortvloed. In ieder geval waren twee georganiseerde wandelgroepen met in totaal 36 wandelaars de twaalf kilometer lange canyon ingetrokken. De kloof is een populaire bestemming voor aquatic trekking, wandeltochten die (deels) door water gaan.