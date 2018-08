Pierre Gasly wordt nieuwe teamgenoot van Max Verstappen

Max Verstappen weet wie er volgend seizoen in de andere Formule 1-auto van Red Bull Racing rondrijdt: Pierre Gasly. Maandagavond maakte Verstappens team bekend dat de 22-jarige Fransman de opvolger wordt van Daniel Ricciardo, die naar Renault verkast.

Gasly is net als Verstappen opgeleid in het talentenprogramma van Red Bull. Hij maakte vorig jaar zijn debuut in de Formule 1 bij Toro Rosso, het opleidingsteam van de energiedrankfabrikant. In 2015 reed ook Verstappen voor dat team zijn eerste Formule 1-races.

🗣 "I’m so excited to be joining this top Team." @PierreGasly's reaction to joining the Team in 2019 👉 https://t.co/Gb8jG7ESHQ #FullGas pic.twitter.com/zVen5gcj1X — Red Bull Racing (@redbullracing) 20 augustus 2018

Beide coureurs lieten al snel zien dat ze hun plek in de Formule 1 verdienen. Verstappens beste resultaat in zijn debuutjaar was de vierde plek. Gasly evenaarde die prestatie dit jaar in Bahrein. In Hongarije finishte hij knap als zesde. Voor Gasly komt de promotie naar hoofdteam Red Bull Racing bijna net zo snel als voor Verstappen twee jaar terug. De Nederlander had er destijds nog maar 23 races bij Toro Rosso opzitten. Voor Gasly zal de teller straks op 26 staan.

Carlos Sainz

Het was al een paar dagen zo goed als zeker dat Gasly de plek bij Red Bull zou krijgen. Zijn enige serieuze concurrent, de Spanjaard Carlos Sainz, viel vorige week af. Sainz zat ook in het talentenprogramma van Red Bull, maar kondigde donderdag aan de banden met het bedrijf te verbreken. Hij gaat naar het McLaren-team. Daar was een plaats vrijgekomen door het afscheid van tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso.

Voor Gasly is zijn promotie een “droom die uitkomt”, zegt hij. “Ik wilde al voor dit team rijden sinds ik bij het talentenprogramma kwam. Dit is een stap richting de verwezenlijking van mijn ambitie om races te winnen en om het kampioenschap te strijden.”

Gasly staat bij Red Bull niet voor een makkelijke opgave. Hij moet in de voetsporen treden van Ricciardo, een uitstekende coureur die niettemin de afgelopen anderhalf jaar op pure snelheid vaak verslagen werd door Verstappen. Mocht Gasly niet opgewassen zijn tegen de Nederlander, dan kan het snel gedaan zijn. Verstappen kreeg zijn kans bij Red Bull immers nadat het team de Rus Daniil Kvyat na een paar slechte races terugplaatste naar Toro Rosso.