Paus vraagt vergeving voor misbruik binnen kerk

Paus Franciscus heeft maandag in een brief aan alle katholieken ter wereld zijn excuses aangeboden voor het decennialange misbruik van jongeren binnen de Rooms-Katholieke Kerk. Hij zegt dat gelovigen “met zorg en schaamte” erkennen wat er is gebeurd en de cultuur van binnenuit gaan veranderen. “We hebben geen oog gehad voor de allerkleinsten, we hebben hen verlaten.”

Franciscus reageert met zijn brief op het misbruikschandaal in de Verenigde Staten dat vorige week aan het licht kwam. Over een periode van zeventig jaar blijken meer dan duizend kinderen in Pennsylvania misbruikt te zijn door zo’n driehonderd katholieke priesters. De meeste zaken zijn verjaard, maar tegen twee priesters is aangifte gedaan. Zij hebben in de afgelopen tien jaar kinderen misbruikt.

In zijn brief vraagt Franciscus vergeving voor de pijn die de slachtoffers hebben moeten ondergaan. “Terugkijkend is geen inspanning genoeg om de schade die hen is toegedaan te repareren. Vooruitkijkend moeten we er alles aan doen om een cultuur te creëren waarin zulke situaties voorkomen worden, evenals de mogelijkheid om ze in de doofpot te stoppen.”

Misbruik in Washington

Eerder dit jaar al kwam het zoveelste misbruikschandaal binnen de katholieke kerk aan het licht, deze keer in Washington. Die zaak draait om kardinaal Theodore McCarrick, een vooraanstaande geestelijke die vorige maand zowel zijn titel als zijn plek in het College van Kardinalen moest inleveren. Dat gebeurde nadat hij door verschillende mensen beschuldigd werd van misbruik in de jaren zeventig.

De lijst met Amerikaanse misbruikgevallen uit de Oscarwinnende film Spotlight (2015), aangevuld met recente gevallen elders:



Amerikaanse bisschoppen riepen het Vaticaan afgelopen donderdag op tot een onderzoek naar McCarrick. Ook op die zaak gaat de paus in zijn brief niet specifiek in. Wel zegt Franciscus dat hij hoopt dat “vasten en bidden ons hongerig en dorstig kan maken naar gerechtigheid” en “ons bijstaan op de weg naar de waarheid”.

Ierland

De paus gaat deze week op bezoek in Ierland. Een internationale groep wetenschappers heeft ondertussen een database gepubliceerd met de namen van Ierse geestelijken die beschuldigd worden van of schuldig zijn bevonden aan het misbruik van kinderen. Ze hopen daarmee Franciscus onder druk te zetten om de namen vrij te geven van alle priesters en broeders die door de kerk schuldig zijn bevonden.