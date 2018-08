Oudste kaas ooit bevatte ziekmakende bacterie

Archeologen hebben in het graf van Ptahmes, burgemeester van Memphis in Egypte, de oudste kaas ooit gevonden. Ptahmes leefde in de dertiende eeuw voor Christus en zijn tombe werd al in 1885 ontdekt, maar verdween daarna weer onder het zand. In 2010 ontdekten archeologen het graf opnieuw. In restanten van een pot werd een witte vaste stof aangetroffen. Uit chemische analyse van deze resten is nu naar voren gekomen dat het gaat om kaas die bestond uit een mix van koeienmelk en geiten- of schapenmelk. De onderzoekers publiceerden hun resultaten vorige maand in Analytical Chemistry.

In de pot lag ook een stuk textiel, gemaakt van hennepvezels. Deze lap was waarschijnlijk over de opening van het aardewerk gedrapeerd om de inhoud ervan te bewaren.

De onderzoekers troffen in de kaas de bacterie Brucella melitensis aan. Dit organisme kan de ziekte brucellose veroorzaken, die van dieren op mensen overspringt via rauwmelkse zuivelproducten. De ziekte kan, indien niet behandeld met antibiotica, een dodelijke afloop hebben. Omdat de mummie van Ptahmes verdwenen is uit de tombe, kan niet onderzocht worden of zijn voorliefde voor kaas hem het leven heeft gekost.