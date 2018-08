Na de seks moest hij z’n mond houden

Ze was het afgelopen jaar een van de luidste stemmen in de #MeToo beweging. Op de slotavond van het filmfestival van Cannes, in mei dit jaar, hield ze een vlammende toespraak waarin ze de zaal vol filmsterren vertelde hoe ze op haar 21ste, in Cannes („zijn jachtterrein”), was verkracht door filmproducent Harvey Weinstein. Op Twitter en in interviews haalde ze genadeloos uit naar mensen die seksueel misbruik relativeerden. Daarmee kwam Asia Argento vaker in de hoofdstroom van het nieuws terecht dan met haar carrière als actrice en regisseur, hoe veelzijdig die carrière ook is. En nu staat ze op de voorpagina van The New York Times: ze heeft een 22-jarige man die haar beschuldigt van seksueel misbruik toen hij nog minderjarig was, afgekocht voor 380.000 dollar (333.000 euro).

De reacties op het nieuws zijn bijtend, verdrietig en ook vastberaden: dat Argento een jongen heeft aangerand, wil niet zeggen dat Harvey Weinstein geen vrouwen heeft misbruikt. Op Twitter valt veel leedvermaak te lezen over de „hypocrisie” van Argento. Veel reacties uit Italië, waar de actrice is geboren en woont, en waar ze regelmatig woedend uithaalde naar politici (Matteo Salvini, minister van Binnenlandse Zaken en leider van de rechtse Lega Nord) en naar andere landgenoten die ze „victim blaming” verweet na haar onthullingen over Weinstein.

De actrice noch haar advocaat hebben de berichtgeving bevestigd. Medestanders in het #MeToo-debat tonen zich verbijsterd. Actrice Rose McGowan, een van de vrouwen die hebben verklaard te zijn verkracht door Harvey Weinstein en een van de ‘gezichten’ van de beweging, schreef op Twitter dat haar „hart gebroken is” door het nieuws over Argento, die ze leerde kennen na de onthullingen over het seksueel misbruik. „Wat wij delen is de pijn te zijn aangerand door Harvey Weinstein.” Weinstein, die heeft toegegeven verschillende vrouwen te hebben misbruikt, houdt nog altijd vol dat zijn seksuele relatie met Asia Argento zich met wederzijds goedvinden voltrok.

I got to know Asia Argento ten months ago. Our commonality is the shared pain of being assaulted by Harvey Weinstein. My heart is broken. I will continue my work on behalf of victims everywhere. — rose mcgowan (@rosemcgowan) 20 augustus 2018

Een horrorversie van Oliver Twist

In november 2017 stuurde Jimmy Bennett, acteur en muzikant, een brief aan de advocaat van Argento. Dat was een maand nadat de beschuldigingen van verschillende actrices, onder wie Argento, tegen Harvey Weinstein in The New York Times waren gepubliceerd. In zijn brief liet Bennett weten dat hij Argento zou aanklagen wegens „sexual battery” (een begrip voor seksueel onwenselijk gedrag dat tussen aanranding en verkrachting in zit). Hij eiste 3,5 miljoen dollar compensatie van haar.

The New York Times kreeg het dossier anoniem per mail doorgestuurd. Daar zat ook een selfie bij van 9 mei 2013, waarop Asia Argento en Jimmy Bennett samen in bed liggen – hij is twee maanden daarvoor zeventien geworden. De twee kenden elkaar op dat moment al tien jaar: de zevenjarige Bennett, die toen al jaren ervaring had als acteur in commercials, tv-series en films, speelde een belangrijke rol in Argento’s speelfilm The Heart Is Deceitful Above All Things, die in 2004 op het filmfestival van Cannes in première ging. Bennett was het zoontje dat door zijn moeder (Argento zelf) uit het weeshuis wordt gehaald, omdat zij voor hem wil zorgen. Maar ze is een prostituee, verslaafd, en ze verwaarloost het kind, dat wordt gegeseld door een van de mannen in haar leven, en verkracht door een ander. De Britse krant The Independent omschreef de film als „de horrorversie van Oliver Twist”.

In een bericht op Instagram, ook van 9 mei 2013, zegt Argento dat ze wacht op haar „lang verloren gewaande zoon, mijn geliefde”, Bennett. Hij antwoordt even later: „Ik ben er bijna.” Volgens een feitenrelaas in het dossier heeft ze de jongen toen alcohol ingeschonken en hebben ze daarna seks gehad. Voor Bennett bleek dat later een traumatische ervaring, aldus zijn advocaat. De 3,5 miljoen die hij van Argento eiste, was compensatie voor gederfde inkomsten. Volgens Bennetts advocaat daalden zijn verdiensten na die ontmoeting van gemiddeld 540.000 dollar per jaar naar 60.000 dollar.