MeToo-voortrekker zelf beschuldigd van aanranding

De Italiaanse actrice Asia Argento was een van de eerste vrouwen die filmproducent Harvey Weinstein beschuldigde van seksueel wangedrag. Nu wordt de 42-jarige aanjager van de #MeToo-beweging zelf beschuldigd van aanranding van een op dat moment minderjarige acteur.

The New York Times schrijft dat Argento de 22-jarige Jimmy Bennett 380.000 dollar (ongeveer 330.000 euro) heeft betaald om te zwijgen over een incident in 2013. De krant baseert zich op documenten die anoniem verstuurd zijn, inclusief een foto van de twee in bed. Drie ingewijden bevestigen de authenticiteit van de documenten. De afbetaling gebeurde de maanden na de onthullingen over Weinstein afgelopen oktober.

Argento en Bennett kennen elkaar al jaren uit de filmindustrie, en speelden in 2004 moeder en zoon in The Heart Is Deceitful Above All Things. De Italiaanse actrice was volgens de documenten de jaren daarna zowel een mentor als een soort moederfiguur voor Bennett. In 2013 zou Argento echter de jonge acteur in een hotelkamer in Californië eerst alcohol hebben gegeven en vervolgens seks met hem hebben gehad. Bennett was toen zeventien jaar oud. De leeftijd waarop iemand seksuele meerderjarigheid bereikt, ligt in Californië op achttien.

Hoewel de twee sindsdien contact hebben onderhouden heeft acteur volgens zijn advocaat psychische problemen overgehouden aan het incident. Hij zou dusdanig getraumatiseerd zijn dat het hem zou hebben gehinderd tijdens werk. In eerste instantie eiste hij daarom 3,5 miljoen dollar. Zowel Argento als haar vertegenwoordigers hebben volgens The New York Times sinds donderdag nog niet gereageerd. Bennett wil volgens zijn advocaat ook geen reactie geven op de onthullingen.

#MeToo

Argento was een van de dertien vrouwen die zich vorig jaar uitsprak over Weinstein in een artikel van het tijdschrift The New Yorker. Ze zou in 1997, toen ze 21 jaar oud was, door de filmproducent verkracht zijn. De onthullingen rondom Weinstein luidde het begin van de #MeToobeweging, die wereldwijd slachtoffers van seksueel geweld inspireerde om naar buiten te treden.

Argento werd een belangrijke stem binnen de beweging. Tijdens een veelbesproken speech op het Cannes Film Festival noemde ze het festival nog het “jachtgebied” van Weinstein. De advocaat van Bennett stelt dat de jonge acteur het niet kon verdragen toen Argento zichzelf als slachtoffer van seksueel wangedrag presenteerde.