Korte hereniging voor 180 families uit Noord- en Zuid-Korea

Families uit Noord- en Zuid-Korea die door de Koreaanse oorlog van elkaar gescheiden werden, worden de komende dagen herenigd. Het gaat om 180 families die elkaar 11 uur mogen zien. Meer dan 57.000 mensen staan op de wachtlijst voor een hereniging. Dat meldt persbureau Reuters.

Het is de eerste keer in drie jaar dat de twee landen een ontmoeting mogelijk maken. Van de 57.000 overlevenden die zich hebben aangemeld voor een ontmoeting met hun familie is meer dan de helft ouder dan tachtig. Er wordt geloot wie mag deelnemen. Volgens experts is de hereniging voor veel deelnemers een traumatische ervaring. Nog niemand heeft kans gekregen om twee keer deel te nemen aan de hereniging.

De oudste deelnemer is 101 jaar en gaat zijn kleindochter voor het eerst ontmoeten. Een andere deelnemer is de 91-jarige Moon Hyun-sook. Ze gaat haar jongere zus terugzien en zei tegen Reuters: “Ik ben ouder dan negentig en ik weet niet wanneer ik kom te overlijden. Ik ben erg blij dat ik dit keer mag gaan.”

Medische keuring

Vanwege hun hoge leeftijd worden de deelnemers door artsen gekeurd. Dokter Han Sang-jo zei tegen Reuters: “De meeste deelnemers zijn oud en veel van hen hebben last van hoge bloeddruk, diabetes en hebben andere medische problemen. Voorafgaand aan de hereniging houden we hun gezondheid goed in de gaten zodat de ontmoeting kan doorgaan.”

De families leven sinds de oorlog tussen de twee landen (1950-1953) gescheiden van elkaar. Veel weten niet of hun familieleden nog in leven zijn en waar zij wonen. Sinds 1985 zijn er zo’n twintig herenigingen geweest. De laatste was in 2015 toen in Zuid-Korea de conservatieve president Park Geun-hye aan de macht was. Hierna verslechterde de inter-Koreaanse betrekkingen. Inmiddels lijkt de relatie tussen de twee landen het afgelopen jaar verbeterd. Deze ontmoeting werd in juni aangekondigd door het Zuid-Koreaanse ministerie van Hereniging. Het is niet bekend wanneer de volgende hereniging wordt georganiseerd.