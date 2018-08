Italië laat kustwachtschip met migranten toch aanmeren

Italië staat toch toe dat een kustwachtschip met 177 migranten aanmeert in Sicilië. Dat heeft de Italiaanse minister van Verkeer Danilo Toninelli maandag gezegd. Het is echter nog onduidelijk of en wanneer de migranten van boord mogen gaan.

“Het schip Diciotti zal aanmeren in Catania”, schreef minister Toninelli op Twitter. “Nu moet Europa zich haasten om zijn deel te doen.”

La nave #Diciotti attraccherà a Catania. I valorosi uomini della @guardiacostiera hanno compiuto il proprio dovere salvando vite umane ad appena 17 miglia da Lampedusa. Ora l'Europa faccia in fretta la propria parte. — Danilo Toninelli (@DaniloToninelli) August 20, 2018

Minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini zou volgens bronnen binnen het ministerie echter nog nog geen toestemming hebben gegeven voor het aanmeren, meldt persbureau Reuters. Hij zou wachten op de garantie dat de migranten niet in Italië zullen blijven.

Zondag verzocht Italië de Europese Unie om verantwoordelijkheid te nemen voor de migranten. De Europese Commissie zei toen dat ze de migranten aan boord van de Diciotti wil verdelen over verschillende lidstaten.

Lampedusa

De Italiaanse kustwacht redde de groep migranten vijf dagen geleden in de buurt van het eiland Lampedusa, waar ze op kleine bootjes ronddreven. Dertien van de opvarenden werden voor spoedeisende hulp naar Italië gebracht. De overige 177 passagiers wilde het mediterrane land niet opnemen. De Italianen verwezen het schip naar Malta.

De migranten zouden eerst door gebied gevaren zijn waar de Maltezen de verantwoordelijkheid dragen. Malta claimde echter dat de migranten geen hulp van het land wilden. Ze zouden per se Italië willen bereiken.

Italië vijandig tegenover bootmigranten

Italië stelt zich steeds vijandiger op tegen bootmigranten sinds de populistische Vijfsterrenbeweging en antimigratiepartij Lega in juni aan de macht kwamen. De Italiaanse regering is ontevreden over de in haar ogen oneerlijke verdeling van vluchtelingen over de EU.

In mei weigerde Italië meermaals schepen met geredde migranten. De Aquarius, met aan boord ruim zeshonderd mensen, meerde na een oplopend conflict uiteindelijk aan in Spanje, nadat Malta ook toen zijn havens niet opende. Het door Italië geweigerde schip Lifeline, met 224 geredde migranten, mocht wel naar Malta. Nederland zegde toe twintig van de vluchtelingen van dat schip op te nemen.

Rome weigerde in juli opnieuw 450 vluchtelingen, die door de kustwacht waren opgepikt, de toegang. Uiteindelijk gingen de Italianen toch overstag, na toezeggingen van onder meer Duitsland en Frankrijk om een deel van migranten op te nemen.