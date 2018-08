Israëlisch vredesactivist Uri Avnery (94) overleden

De Israëlische vredesactivist Uri Avnery is maandag op 94-jarige leeftijd in Tel Aviv overleden aan de gevolgen van een beroerte. Dat schrijft de Israëlische krant Haaretz. Averny richtte de vredesbeweging Gush Shalom op en was zeventig jaar geleden een van de eerste die pleitte voor het stichten van een Palestijnse staat.

NRC interviewde Avnery in 2009. Lees het hier terug: Oorlog is prima

Avnery heeft zijn nalatenschap gedoneerd aan de nationale bibliotheek en zijn geld gaat naar vredesactivisme. Terugkijkend op zijn leven zei hij dat zijn idealen theoretisch “een klinkende overwinning hebben behaald” maar in de praktijk “politiek werden verslagen”. Hij was niet optimistisch over een mogelijke oplossing voor het conflict. “We zitten vast in een patroon van geweld”, zei hij in een interview met NRC in 2009.

Controverse

Hij schuwde de controverse niet. Zo was hij een van de eerste Israëliërs die Fatah-leider Yasser Arafat ontmoette. Deze bijeenkomst zorgde voor veel opschudding. Ook streed hij tegen wat hij de politiek van oorlog noemde. “Ik ben wel wat tegenstand gewend”, zei hij tegen NRC.

Avnery werd in 1923 in Duitsland geboren als Helmut Ostermann. Hij vluchtte met zijn familie in 1933 naar toenmalig Brits Palestina. Hij sloot zich aan bij de radicaal-militante Etzel-beweging. Na de Onafhankelijkheidsoorlog van 1948 kreeg hij een afkeer van geweld en stond hij aan de wieg van de Israëlische vredesbeweging. Avnery was lid van de Knesset, het parlement van Israël. Ook was hij ruim veertig jaar hoofdredacteur van het liberale weekblad Haolam Hazeh.