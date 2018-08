In Rusland kun je zomaar extremist zijn

Verschillende aanklagers hebben de zaak al overgedragen – doorgeschoven als een hete aardappel. „Niemand wil zijn baan op het spel zetten met deze zaak”, zegt Daniil Markin. Aan de telefoon klinkt hij tamelijk opgeruimd voor iemand die tot zes jaar gevangenisstraf boven het hoofd hangt.

Daniil Markin is een 19-jarige student fotografie en cinematografie uit Barnaoel, een provinciestad diep in Siberië. Een goedlachse jongen die woont bij zijn grootouders en zijn studie betaalt met freelance fotoreportages. Niet bepaald iemand die je op het eerste gezicht er van verdenkt een ‘extremist’ te zijn.

Toch is dat precies waar Markin van wordt beschuldigd. Volgens het Russiche OM heeft hij zich schuldig gemaakt aan het aanzetten van haat tegen christenen. Op zijn pagina op VKontakte – de Russische versie van Facebook – had hij in zijn map ‘afbeeldingen’ ruim 1.500 (gephotoshopte) plaatjes opgeslagen. Sommige namen het geloof op de hak. Of zoals het strafdossier het droogjes omschrijft: een afbeelding van Jezus Christus, die een halfnaakte vrouw op de billen slaat. Of: een afbeelding van het personage uit de serie Game of Thrones John Snow, voorzien van een aureool, begeleid met de tekst: ‘John Snow is herrezen! Werkelijk herrezen!’

Markin bewaarde de memes omdat hij ze leuk vond, vertelt hij. De politiefunctionaris die het verhoor afnam vond ze trouwens ook nogal grappig. „Toen we samen de map met afbeeldingen op de computer doornamen moest ik sommige nog een keer laten zien. ‘Die is gaaf’, zei hij dan.”

Omstreden Strafrechtartikelen Haatzaaien Artikel 282 (paragraaf 1): ‘handelingen gericht op het aanzetten tot haat, vijandschap of vernedering van een persoon of groep personen op grond van geslacht, ras, nationaliteit, taal, afkomst, geloof, of lidmaatschap van een sociale groep’ Aantal veroordelingen in 2017: 459 Beledigen gelovigen Artikel 148 (paragraaf 1): ‘publieke handelingen waarmee openlijk minachting ten opzichte van de maatschappij ten uitdrukking worden gebracht, met als doel het beledigen van de religieuze gevoelens van gelovigen’ Aantal veroordelingen in 2017: 4 Spionagemiddelen Artikel 138.1: ‘het wederrechtelijk vervaardigen, verwerven of verhandelen van speciale technische middelen die bestemd zijn voor het heimelijk verzamelen van informatie’ Aantal veroordelingen in 2017: 254



Markins zaak heeft tot verontwaardiging geleid in Rusland. Vooral omdat er tegelijkertijd twee soortgelijke zaken in Barnaoel spelen. Ook de 23-jarige studente Maria Motoezina en de 38-jarige bouwvakker Andrej Sjasjerin worden vervolgd voor extremisme, vanwege plaatjes op hun site. Barnaoel, zo schreef Novaja Gazeta cynisch, is de ‘hoofdstad van het Russische extremisme’.

De zaken in Barnaoel staan echter niet op zichzelf. Tussen 2013 en 2017 is het aantal veroordelingen voor ‘extremistische uitlatingen’ bijna verdrievoudigd, van 240 naar 658 veroordelingen.

Een scherpe definitie ontbreekt

De Russische wet die extremisme moet bestrijden geeft geen scherpe definitie maar een uitgebreide lijst van ‘extremistische activiteiten’. Daaronder vallen niet alleen concrete handelingen (zoals separatisme of het plegen van een gewelddadige coup), maar ook een groot aantal uitlatingen, zoals het aanzetten tot haat, het rechtvaardigen van terrorisme en het verspreiden van nazi-symboliek.

Ivan Ljoebsjin (37) werd vervolgd omdat hij een Youtube-filmpje plaatste waarin een vergelijking werd getrokken tussen het Molotov-Ribbentroppact en de Russische inmenging in de Oekraïense burgeroorlog. Volgens de rechter was dat ‘haatzaaien’ (artikel 282 van het Russische Wetboek van Strafrecht). Ljoebsjin werd ook veroordeeld voor het posten van een Duitse propagandaposter uit de jaren veertig, waarop een SS’er te zien is met de tekst: ‘zij brachten Rusland de vrijheid’. Artikel 354.1 verbiedt dat. Ljoebsjin kreeg een boet van 400.000 roebel (ruim 5.000 euro). Hij hoopt dat de boete kan worden omgezet in een werkstraf.

De wetgeving tegen extremisme is steeds verder aangescherpt. In 2007 werden ook de activiteiten van niet gewelddadige groeperingen onder de wet geschaard. Sindsdien zijn Jehova’s Getuigen aangemerkt als een ‘extremistische organisatie’ en verboden. De wetgeving die oorspronkelijk bedoeld was om radicalisering onder moslimjongeren of extreem-rechts tegen te gaan, is een middel geworden voor repressie. Zo wordt de wet ingezet om commentaar op de annexatie van de Krim en de Russische betrokkenheid bij de oorlog in Oekraïne de kop te in te drukken. Zeggen dat de Krim terug moet naar Oekraïne, is in Rusland in de praktijk strafbaar. De 41-jarige onderwijzer Aleksandr Byvsjev uit Orlovsk, die gedichten publiceert over het conflict in Oekraïne, is al vijf keer veroordeeld.

Vaak zet de Russische overheid de wetgeving doelgericht in. Zoals in het geval van Olga Nikitina, die vrijwilligerswerk deed voor ‘Volja’, een marginale politieke partij die pacifisme combineerde met anti-westerse standpunten en geloof in ufo’s. In 2015 verspreidde Volja een oproep aan Russische militairen om niet langer te luisteren naar hun meerderen. De partij werd daarop verboden, en veel leden werden vervolgd. Omdat het pamflet is aangemerkt als ‘extremistisch’, is iedereen die de tekst heeft door gemaild, strafbaar.

In de afgelopen jaren is het aantal veroordelingen voor ‘extremisme’ meer dan verdrievoudigd

Maar steeds vaker lijken willekeurige burgers te worden vervolgd. De ‘afdeling voor het tegengaan van extremisme’ heeft in elke Russische stad een kantoor, en ook de medewerkers van de afdeling ‘E’ moeten hun bestaan rechtvaardigen – met veroordelingen. Dat geldt trouwens ook voor de vele duizenden medewerkers van de geheime dienst FSB, die verantwoordelijk zijn voor de strijd tegen terrorisme en extremisme.

Vorige week demonstreerden ongeveer 2.000 boze burgers in Moskou in de stromende regen tegen de zaak tegen tien jonge Russen die volgens Justitie betrokken zijn bij een ‘extremistische organisatie’ die uit zou zijn op een gewelddadige omwenteling in Rusland. De jongste van hen, Joelia Pavlikova, was 17 toen ze werd gearresteerd. Uit het dossier doemt het beeld op van naïeve twintigers, die discussieerden over politiek op een chatkanaal en elkaar een paar keer ontmoetten in een McDonald’s op de Arbat. De drijvende kracht achter de beweging was een zekere Roeslan D., een man die niet wordt vervolgd en vrijwel zeker een infiltrant is van politie of FSB. Bewijs dat de tien verdachten aanslagen voorbereidden is er niet, maar er is niet veel nodig voor een veroordeling voor ‘extremisme’.

Ook andere wetsartikelen leiden tot vonnissen – bedoeld of onbedoeld. Artikel 148 van het Russische Wetboek van Strafrecht stelt het ‘beledigen van de gevoelens van gelovigen’ strafbaar. Vooral de aanhangers van de Russisch Orthodoxe Kerk zijn beledigd, zo blijkt. Viktor Krasanov (40) voerde in 2014 een discussie met enkele orthodoxen over de vraag of je je vrouw mag slaan (de orthodoxen vonden van wel). „God bestaat niet”, schreef Krasanov. Daarna noemde hij zijn opponenten „lammeren Gods”. Een term die hij ontleende aan Johannes 1:29, maar waar Krasanovs opponenten evengoed aanstoot aan namen. Na een lang proces werd Krasanov in 2015 vrijgesproken. Intussen had hij wel een maand – gedwongen – in een psychiatrisch ziekenhuis doorgebracht. Zijn bedrijfje in antiquaria is over de kop – ondermeer omdat hij nog altijd op een zwarte lijst van ‘extremisten’ staat en hij daarom geen bancaire operaties mag doen.

Pure willekeur

„Natuurlijk is er een politieke component”, zegt Aleksandr Verchovski, voorzitter van de Russische mensenrechtenorganisatie Sova. „Maar een heel groot deel van de veroordelingen zijn pure willekeur.” Aanklagers en rechters passen de wetgeving blind toe, zonder te letten op de context van een vergrijp. „Er wordt niet gekeken of de uitlatingen een daadwerkelijk gevaar vormen.”

Een goed voorbeeld daarvan is een artikel dat niets met extremisme te maken heeft, maar wel onschuldige slachtoffers maakt. Artikel 138.1 verbiedt het ‘voorhanden hebben van een technisch apparaat voor het heimelijk verzamelen van informatie’. De wet is bedoeld tegen de illegale verkoop van ‘spionage-apparatuur’. Maar de criteria daarvoor zijn onduidelijk. De oom van studente Roksana Netsjet vond een gps-tracker in het park. Toen Roksana het apparaatje probeerde te verkopen op internet, kwam ze in contact met een undercover politieagent. Na de pseudo-koop werd ze in de boeien geslagen. Ook haar hangt gevangenisstraf boven het hoofd. In 2017 werden 254 Russische burgers veroordeeld wegens het voorhanden hebben van een illegaal spionagemiddel.

De eerstvolgende zitting in de zaak tegen Daniil Markin is in oktober. Volgens hem hebben verschillende officieren overwogen de zaak te seponeren. Meer dan 30 getuigen – vrienden en studiegenoten – zijn gehoord. Niemand heeft iets belastends verklaard, zo zegt hij zelf. Maar Markin weet ook dat verdachten in Rusland bijna altijd worden veroordeeld: „het aantal vrijspraken ligt geloof ik op 1 procent.”