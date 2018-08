‘Ik werk sinds mijn tiende aan mijn cv’

in

‘De meeste vriendinnen werken deze zomer in een strandtent of café. Mij leek het leuk om mijn cv uit te breiden. Ik vind het belangrijk om veel te proberen, zodat ik niet drie jaar achter elkaar bij één restaurant werk. Daarom heb ik gesolliciteerd op een baan in de thuiszorg. Ik wilde een keer in contact komen met de oudere generatie. Ik was niet zenuwachtig voor mijn sollicitatiegesprek. Je moet gewoon jezelf zijn en dan komt het goed. En ik dacht: vind ik het werk niet leuk, dan heb ik het in ieder geval uitgeprobeerd.

„Elke dag fiets ik naar verschillende huizen om te stofzuigen, dweilen, schoonmaken en stoffen. Bijna twintig uur per week. Voor de meeste mensen is het vooral gezelschap. Ze zijn oud en alleen en willen koffie met mij drinken. Ik vind het leuk om hun verhalen te horen. Bij één cliënt moet ik heel ouderwets schoonmaken, met een ui in het sop voor de ramen.

„Ik ben ondernemend ingesteld. Op mijn tiende begon ik aan mijn cv te werken. Ik ben namelijk kindmodel geweest, en stond bijvoorbeeld op een poster voor een modebedrijf. De afgelopen twee zomers werkte ik bij een kinderkledingwinkel. Al snel zag ik dat als je bij het passen een tweede setje kleding aandraagt, ouders die óók kopen. En op mijn zestiende werd ik zo vaak gevraagd als oppas dat ik bijna een centrale begon. Ik merk dat ik commercieel denk, dat ik alles wil verkopen en daar alles voor doe. Als de zomer voorbij is ga ik weer terug naar mijn oude baantjes: oppassen en achter de bar bij de hockeyclub.”

uit

‘Ik ga best vaak uit eten met vriendinnen, gisteravond waren we naar een all-you-can-eatrestaurant. We vinden het leuk om een beetje te variëren en te ontdekken. Dan nemen we van tevoren een borrelplankje om te delen en kletsen we gezellig. Sushi vind ik ook lekker en elke vrijdag drink ik koffie met een vriendin bij dezelfde tent, een caramel machiato.

„Verder geef ik veel geld uit aan nieuwe kleding, zo’n 200 euro per maand. Ik heb deze vakantie elke week geshopt. Scotch & Soda is mijn favoriete merk maar ik ga ook naar de wat kleinere boetiekjes.

„Ik hou van wat nu in is, ik heb best veel gekleurde opvallende broeken. Ook kijk ik naar de merken die bekende mensen op hun Instagram taggen. Vaak zegt mijn moeder: laten we naar de stad gaan. Met haar kan ik goed winkelen. Omdat ik ervoor heb gewerkt, weet ik dat ik mijn geld mag uitgeven.

„Volgend jaar, na mijn havo-eindexamen, wil ik in Amsterdam commerciële economie gaan studeren, ik wil later mijn eigen bedrijf. Ik zet elke maand vijftig euro opzij. Het is daar namelijk duur om te wonen en ik vind het wel belangrijk dat ik op kamers kan.”