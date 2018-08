We staan met onze drie jongens op het Domplein in Utrecht. In de warme zomervakantie zijn er veelvuldig ijsjes gegeten. Mijn zoon van vier staat naar het verzetsmonument te kijken. Het is een vrouw met een fakkel die bestaat uit meerdere delen. Vervolgens vraagt hij waarom die mevrouw 5 hoorntjes op elkaar heeft en maar 1 bolletje.

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl