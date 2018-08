Maurice de Bruijne (32) is eigenaar van de Boulevardtrein, een toeristentreintje dat een rondje door Scheveningen rijdt, onder meer over de boulevard. Normaal gesproken alleen in het weekend, maar in de zomer rijdt de trein elke dag. De rit begint bij de Scheveningse Pier en rijdt in een half uur langs allerlei bezienswaardigheden, zoals de Seinpostduin, Oud Scheveningen en de havens. De familie van De Bruijne had vroeger meerdere hotels in Scheveningen. In 2004 kwam daar het treintje bij. De trein rijdt zo’n tien keer per dag. En nee, dat doet De Bruijne niet altijd meer zelf. „Daar heb ik enthousiaste chauffeurs voor.” Wie er vooral meerijden? „Dat zijn voor 80 procent Nederlandse dagjesmensen: gezinnen met jonge kinderen, en ouderen.”

Foto David van Dam