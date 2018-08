Eagles passeren Michael Jackson met best verkopende album ooit

Wijlen Michael Jackson is niet langer de artiest met het best verkopende muziekalbum aller tijden. Hij is ingehaald door de Eagles, bericht persbureau AP maandag. De plaat Their Greatest Hits (1971–1975) van de Californische softrockers ging sinds 1976 38 miljoen keer over de toonbank, vijf miljoen keer vaker dan Jacksons Thriller uit 1982.

Platen en streams

Vroeger telden in de rangschikking van de RIAA alleen de verkochte albums mee. In het digitale tijdperk zou dat geen goede afspiegeling meer geven van de populariteit van een plaat. Daarom besloot de organisatie in 2013 ook streams op platforms als Spotify en YouTube mee te tellen. 1.500 streams tellen als één verkocht album.

De Eagles konden de koppositie pakken dankzij een hertelling door de RIAA, de Amerikaanse brancheorganisatie achter de albumranglijst. De RIAA had de verkopen van Their Greatest Hits voor het laatst geïnventariseerd in 2006. Toen stond de teller nog op 29 miljoen exemplaren. In de nieuwe telling zijn ook streams op platforms als Spotify en YouTube opgenomen.

Thriller bekleedde de koppositie op de ranglijst sinds 2009, het jaar van Michael Jacksons onverwachte dood. Vorig jaar voerde de RIAA nog een update door van de verkoopcijfers van Jacksons succesalbum, die daardoor goed te vergelijken zijn met die van Their Greatest Hits.

‘Take it Easy’ is het meest bekende nummer op Their Greatest Hits:



De grootste hit van de Eagles, ‘Hotel Calfornia’, staat niet op het Greatest Hits-album. Dat nummer kwam pas een paar maanden na het verschijnen van de veel verkochte verzamelaar uit. Het gelijknamige album waar het op staat, deed het ook niet slecht: met 26 miljoen verkochte exemplaren staat het op plek drie van de RIAA-lijst.

Eagles-drummer en -zanger Don Henley liet in een verklaring weten “dankbaar” te zijn. “Nog wel het meeste voor de trouwe fans, die ons ondanks alle ups en downs al 46 jaar trouw zijn.” Henley was in 1971 een van de oprichters van de band. De Eagles treden nog altijd op, ondanks het overlijden in 2016 van Glenn Frey, een ander lid van het eerste uur.