Bommelding Tilburg was terreurdreiging

Vier mannen die zondagavond zijn aangehouden na een bommelding op het treinstation in Tilburg worden verdacht van het dreigen met een terroristisch misdrijf. Dat meldt de politie maandagochtend. De verdachten worden verhoord.

Politie_Tilburg Politie Tilburg eo De vier mannen zijn aangehouden voor bedreiging. Op dit moment, maandagmorgen, worden de verdachten gehoord zodat duidelijk kan worden wat er precies is voorgevallen. Ook wordt de melder, die in de trein zat, gehoord om duidelijkheid te krijgen. 20 augustus 2018 @ 09:03

Volgens een woordvoerder van de politie ging het om een serieuze melding en is er meteen “hoog opgeschaald”. De politie spreekt nog met de passagier die de melding deed. De vier mannen zitten nog vast. In de loop van de dag hoopt de politie meer duidelijkheid te kunnen geven.

Het station werd zondagavond rond 22.30 uur ontruimd nadat er een bommelding bij de politie was binnengekomen. De vier verdachten zaten in een trein die op het perron stond. De politie schakelde een explosievenverkenner in, maar er werd niets gevonden. Rond 0.00 uur werd het station weer vrijgegeven.