Amerikaanse ambassade in Ankara beschoten

De Amerikaanse ambassade in de Turkse hoofdstad Ankara is maandagochtend vroeg beschoten. Dat meldt persbureau Reuters op basis van verschillende Turkse media.

Rond 5.00 uur ‘s ochtends werd het gebouw aan de Aatatürk Boulevard onder vuur genomen. Volgens onder meer CNN Turk werden er vier of vijf schoten gelost voordat het voertuig via de Cinnah Caddesi kon ontkomen. Een beveiligingspost naast de poort van het complex werd geraakt. Niemand raakte gewond.

Video from outside the US Embassy in Ankara immediately after shots fired.

You can see the bullet hit the security guard cabin and bullet shell on the ground (Credit; IHA) pic.twitter.com/D9KGpDQ72Y

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) August 20, 2018