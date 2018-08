Acht jaar crisis, steun en protest in Griekenland

Griekenland staat sinds deze maandag financieel weer op eigen benen. Daarmee is een einde gekomen aan bijna 8 jaar Griekse crisis, waarin het land overleefde op noodsteun van de EU en het IMF. De Grieken hebben in totaal tijdens 3 hulpprogramma's 273 miljard euro geleend sinds duidelijk werd dat de Griekse overheidsfinanciën er veel slechter voorstonden dan gedacht. In ruil daarvoor moest Griekenland rigoureus bezuinigen, liberaliseren en de corruptie terugdringen. Sinds vorig jaar groeit de Griekse economie weer, met naar verwachting 1,9 procent dit jaar en 2,3 procent in 2019. Maar de staatsschuld is enorm en de armoede groot.