Zelfs als zoon Mark er is, blijft John van Bommel boos thuis

Hij heeft lang getwijfeld. Zou hij naar het stadion gaan? Zou de liefde voor zijn zoon het gaan winnen van zijn kwaadheid? Thuis liggen de tickets al klaar. Eerder in de week had hij besloten dat hij zou gaan, maar naarmate de aftrap deze zaterdag dichterbij komt, nemen de zenuwen en de twijfel toe. Hij is een trotse vader, maar ook een halsstarrige man. Niet iemand die van zijn principes afwijkt wanneer hem dat beter zou uitkomen.

Eind van de middag weet hij het zeker. Hij is al meer dan een jaar niet bij Fortuna Sittard geweest. En dat blijft zo. De promotiewedstrijd in de eerste divisie had hij eind vorig seizoen al overgeslagen. En nu laat hij ook deze wedstrijd aan zich voorbij gaan. Ja, het is de eerste thuiswedstrijd in de eredivisie in 16 jaar. Ja, het is de wedstrijd waarin zijn zoon als trainer terugkeert op de plek waar hij zijn sucesvolle voetbalcarrière begon. Maar John van Bommel (73) kan het niet. Er is te veel gebeurd om de schijn op te houden.

Oer-Fortunees

Onder de eigen achterban geldt Van Bommel senior als een oer-Fortunees. Een man die zo veel tijd in de club stak dat het een fulltime baan leek. Tot het uiterste spande hij zich in om de club te helpen in tijden dat het geld op was. Niet één keer. Meerdere keren. Want van alle profclubs die nog bestaan, is er geen die zo vaak met een faillissement flirtte als Fortuna. In 2002 én 2009 én 2013 én 2016 scheelde het dikwijls maar een haar of de Limburgse club was er niet meer geweest.

Soms was er zo weinig geld dat de voormalige drankenhandelaar uit Maasbracht de paar overgebleven werknemers op het clubkantoor maar een paar biljetten toestopte, zodat ze tenminste nog koffie en thee konden halen. Zijn grootste verdienste waren de loterijen. Met het fanatisme van een basisscholier die voor een goed doel langs de deuren gaat, sleet hij loten aan iedereen met ook maar enige genegenheid voor de club waar zijn zoon in 1993 op zestienjarige leeftijd debuteerde, toen nog met een vlassig snorretje boven de lip.

De eerste loterij was in 2009. Deelnemers konden voor één euro per lot onder meer kans maken op shirts van Mark van Bommel, Giovanni van Bronckhorst en een paar schoenen, in maat 46, van Edwin van der Sar. Samen met de door zijn zoon geregelde benefietwedstrijd tegen Bayern München leverde dat de club zo’n tweehonderdduizend euro op. Niet veel later werd hij tot erelid benoemd.

Alsof de tijd werd teruggedraaid, werden in 2014 en 2016 opnieuw loterijen georganiseerd. Dankzij gedoneerde auto’s, shirts, barbecues, cv-ketels, overhemden, reistassen, schroevendraaiers en baardtrimmers kreeg Fortuna wederom een steuntje in de rug. Nooit ging het om zoveel geld als later door de Turkse eigenaar in de club werd gestoken. Maar de opbrengst kwam uit het hart van de achterban. Dat is ook wat waard.

Toch hebben de loterijen er indirect aan bijgedragen dat Van Bommel senior al zeker een jaar niet meer bij Fortuna komt. Het supportersgeld is volgens hem op de verkeerde plek beland. Op de club menen ze dat het voor de gebruikelijke zaken is aangewend, zoals schulden aflossen.

In zijn ogen is het terechtgekomen bij een aantal individuen, van wie sommigen nog altijd een prominente plek in de gelederen van Fortuna hebben. Zelfs toen de club afgelopen seizoen kampioen kon worden, bleef hij thuis. Hij kon een mogelijke confrontatie maar beter vermijden.

Woelig verleden

Zijn verbittering is voor Fortuna een van de laatste knelpunten uit het woelige verleden. De club bloeit juist weer op. De sponsorlounge zit tegen PSV zo vol dat je er over de hoofden kunt lopen.

Mannen arriveren in colberts, vrouwen in jurk. In de parkeergarage onder het veld zijn weer stewards nodig om de stroom bezoekers in goede banen te leiden. In een fanshop zo groot als een studentenkamer, wijzen kinderen weer naar de geelgroene tricots die ze eens hopen te dragen. „Neem een stukske vlaai”, zegt de gastheer in de perskamer tegen clubicoon Willy Dullens.

Bestuurders en investeerders van de club gingen deze zomer eigenhandig met de verfkwast door het stadion. Opmerkelijk aan het onderkomen is dat het nooit helemaal is afgebouwd sinds het in 1999 werd opgeleverd. De betonnen gevel van het stadion is op sommige plekken zo kaal als de lege percelen eromheen. Een hele rij lege skyboxen wacht al negentien jaar op voltooiing. Ongeverfd beton vormt het decor van de loges die deze avond wel tjokvol zitten. Iedereen wil erbij zijn nu Fortuna terug is.

Schoonvader op ereterras

Ook Bert van Marwijk. De voormalige bondscoach ziet vanaf het ereterras monter toe hoe zijn schoonzoon als trainer van PSV terugkeert op het oude nest. Naar Van Marwijk is in dit stadion de sponsorzaal vernoemd.

Hij loodste Fortuna in 1999 naar de bekerfinale, met Mark van Bommel in de ploeg, en wordt nog altijd met alle egards ontvangen. Clubeigenaar Isitan Gün komt Van Marwijk in de rust vragen wat hij wil drinken.

Bij Fortuna hadden ze graag gezien dat John van Bommel er deze avond ook was. Misschien wel zittend naast Van Marwijk, met wie hij een begenadigd voetbaltalent als kleinzoon deelt. Dat het een moeilijk verhaal zou worden, wisten ze op de club al wel. Hun erelid is doorgaans niet makkelijk te vermurwen. Net als zijn zoon kan hij een tikkeltje stuurs zijn.

Mogelijk worden de verhoudingen op den duur weer hersteld. Maar zaterdagavond, even na half elf, zat John van Bommel gewoon thuis voor de tv toen zijn zoon in de blessuretijd de winnende treffer van PSV vierde.