Wederom zware aardbeving gemeten bij Lombok

Voor de kust van Lombok is zondagavond (plaatselijke tijd) opnieuw een zware aardbeving geweest. Geologen hebben het over een schok met een kracht van rond de 7,0 op de schaal van Richter. Het epicentrum bevond zich op ongeveer dezelfde plaats als dat van de verwoestende beving die twee weken geleden circa vierhonderd levens eiste. Direct na de eerste beving volgde een tweede, zwakkere schok.

Of de bevingen slachtoffers hebben gemaakt of schade hebben aangericht, is nog niet duidelijk.

Twee geologische instituten, het Indonesische BMKG en het Amerikaanse USGS, geven ietwat verschillende metingen op van de kracht van de beving op zondagavond. De Indonesiërs zeggen dat het epicentrum zich in de oceaambodem even ten noordoosten van Lombok bevond, op tien kilometer diepte. De kracht van de schok was 7,0, aldus BMKG. Er zou geen tsunamigevaar zijn.

De USGS daarentegen zegt dat de beving plaatsvond op zo’n twintig kilometer onder het vasteland van Lombok. De Amerikanen houden het wat de kracht betreft op 6,9.

De tweede aardbeving vond volgens BMKG twintig minuten na de grote schok plaats, en zou een kracht hebben gehad van 5,6 op de schaal van Richter. Zondagmorgen waren er ook al twee bevingen op Lombok. Die hadden een kracht van rond de 6,5 en 5,4.

Dit bericht wordt aangevuld.