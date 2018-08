Kiki Bertens wint in Cincinnati haar grootste titel tot nu toe

Kiki Bertens in actie in de finale.

Kiki Bertens heeft voor een enorme stunt gezorgd door het prestigieuze Premier-toernooi in Cincinnati in de Amerikaanse staat Ohio te winnen. Zondagavond versloeg ze in de finale Simona Halep, de Roemeense nummer één van de wereld. In een hoogstaande wedstrijd werd het 2-6, 7-6 en 6-2. Bertens overleefde een matchpoint in de tiebreak van de tweede set.

Dit kan gezien worden als haar grootste toernooizege in haar carrière tot dusver, met overwinningen op vier speelsters uit de mondiale toptien. Het is haar eerste titel op hardcourt. De vorige vijf toernooien won ze op gravel, haar favoriete ondergrond.

Door de zege stijgt ze op de nieuwe wereldranglijst die maandag uitkomt naar de dertiende plaats, haar hoogste ranking ooit. Ze verdient met de toernooizege 530.000 dollar – ruim 460.000 euro.

Ze versloeg nagenoeg de halve wereldtop in Cincinnati. De ongeplaatste Bertens won achtereenvolgens van de Amerikaanse Coco Vandeweghe, de Deense nummer twee van de wereld Caroline Wozniacki (opgave), de Estse Anett Kontaveit, de Oekraïense nummer zeven Elina Svitolina en in de halve finale van de Tsjechische nummer zes van de wereld Petra Kvitova.

In de finale domineerde Halep in de eerste set, met hoog tempo dwong ze Bertens tot veel fouten. Maar in de tweede set deed Bertens de wedstrijd langzaam kantelen. In de derde set was de tank leek bij Halep en liep Bertens snel uit.

Bertens kan op hardcourt domineren met haar service en powerslagen vanaf de baseline, en varieert met sliceballen en dropshots.

Ze is niet langer alleen een gravelspecialiste. Ze heeft zich dit jaar ontwikkeld tot een speelster die ook op de snellere banen gevaarlijk is. Op Wimbledon kwam ze dit jaar al verrassend tot de kwartfinale. Tot dit jaar had ze nooit een speelster uit de toptien verslagen op hardcourt.

Vorige week haalde ze de kwartfinales van het toernooi in Montreal. Bertens is zo aan een fraaie opmars bezig op het Noord-Amerikaanse hardcourt. Ze geldt als outsider voor de US Open die volgende week begint.