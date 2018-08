Kabel kapot, ‘Schier’ al anderhalve dag praktisch van buitenwereld afgesloten

Inwoners van Schiermonnikoog zijn sinds zaterdagmiddag verstoken van internet, vaste telefonie en televisie. De oorzaak: een kapotte glasvezelkabel op de bodem van de Waddenzee. De storing duurt mogelijk nog wel een aantal dagen. Pinnen zit er voorlopig ook niet in.

Rond twee uur ‘s middags werd de storing zaterdag voor het eerst gemeld. Hoeveel van de 933 geregistreerde eilanders daardoor terug de tijd in zijn geworpen kon een woordvoerder van netwerkaanbieder Kabelnoord zondag niet zeggen. Omrop Fryslân meldde in 2015 dat het destijds aangelegde glasvezelnetwerk langs 1.300 aansluitingen op ‘Schier’ gaat. De storing zorgt onder meer voor het praktische probleem dat er al meer dan 24 uur niet digitaal kan worden afgerekend op het eiland. Alle pinautomaten zijn aangesloten op internet.

Tikkie

Daar gaat men creatief mee om, legt Harrie AB uit. Hij is gemeenteraadslid voor de lokale partij Ons Schiermonnikoog en eigenaar van lunchroom de Koffiekajuit. “Zo’n 80 procent van onze klanten betaalt met pin. Dat gaat nu niet. Iedereen heeft tegenwoordig een applicatie om te telebankieren op zijn mobiele telefoon. Dus vragen we klanten nu de rekening over te maken. Dat kun je niet direct controleren, maar het is niet anders.” AB vreest wel voor de twee geldautomaten op het eiland, een van ING en een van Rabobank. “We sturen klanten ook daar naartoe, maar die lopen natuurlijk snel leeg.”

Het raadslid verzocht al om meer contant geld bij ING. Maar dat gaat zomaar niet. De bank gaf volgens hem aan met een geautomatiseerd systeem te werken en pas geldlopers vanaf het vasteland te kunnen sturen als de machine écht leeg is.

Draaiboeken

De beschadigde kabel is eigendom van KPN, dat sinds zaterdag aan het werk is om de storing te verhelpen. Ook onder water. De beschadigde kabel ligt deels op de bodem van de Waddenzee en moet dus mogelijk door reparateurs in duikersoutfit worden hersteld.

Een storing als deze heeft AB nog niet eerder meegemaakt op Schiermonnikoog. “Er valt wel eens iets uit, maar dat duurt dan een paar uurtjes. Nu al een dikke dag. Gelukkig kunnen we nog wel mobiel bellen.” Het eiland heeft draaiboeken klaarliggen voor als ook dat niet meer kan, zegt het gemeenteraadslid. Van zo’n noodscenario is echter nog geen sprake

Als tijdelijke oplossing wordt maandag geprobeerd internet, vaste telefonie en televisie langs een andere kabel naar Schiermonnikoog te sturen. Want de kabel waarmee KPN en Kabelnoord het eilandje van mobiel netwerk voorzien is nog intact, legt een woordvoerder uit, en zou het extra verkeer moeten kunnen dragen. KPN hoopt dat op het eiland op die manier “begin volgende week” weer series gestreamd kunnen worden of ouders gebeld via de vaste lijn. Hoe lang ervoor nodig is de kapotte kabel onder water te repareren, wist de KPN-woordvoerder zondagavond niet.

Schiermonnikoog is niet alleen het kleinste Waddeneiland, maar ook de kleinste gemeente van Nederland. De gemeente Schiermonnikoog en z’n 933 inwoners leven voornamelijk van het toerisme. Het daadwerkelijke aantal mensen op het eiland is in de zomermaanden daarom doorgaans een stuk hoger. AB: “En nu het bouwvak is helemaal”.