Opnieuw stevige aardbeving Lombok

Het Indonesische eiland Lombok is zondag opnieuw opgeschrikt door een aardbeving. Deze had een kracht van 6,3 volgens het Amerikaanse meetcentrum U.S. Geological Survey en een kracht van 6,5 volgens het Indonesische meteorologisch instituut BMKG. Er is geen tsunami-gevaar, meldt deze Indonesische overheidsdienst. Volgens persbureau AP zijn er vooralsnog geen meldingen van slachtoffers of schade binnengekomen.

Het epicentrum van de beving lag ook nu weer in het noorden van het eiland, op ongeveer acht kilometer diepte onder de vulkaan Rinjani. De schok werd ook op de naastgelegen eilanden Bali en Soembawa gevoeld, meldt de BMKG.

Eerdere beving

Zondag 5 augustus trof een aardbeving met de kracht van 7 datzelfde gebied. Zo’n 450 mensen kwamen toen om, honderdduizenden raakten ontheemd en tienduizenden huizen werden verwoest of liepen beschadigingen op. De Indonesische regering schatte de schade aan huizen en infrastructuur van die beving op minstens 5 biljoen rupiah (300 miljoen euro).

Indonesië bevindt zich in de Pacifische Ring van Vuur, een gebied waar vaak hevige aardbevingen en vulkaanuitbarstingen plaatsvinden omdat er de Australische Plaat onder de Euraziatische Plaat schuift. Op 29 juli trof een andere dodelijke beving de eilandengroep. Toen kwamen zeventien mensen om bij een aardschok met een kracht van 6,4.

