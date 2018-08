Meisje (3) verdronken op terrein attractiepark Duinrell

Op het terrein van attractiepark Duinrell in Wassenaar is zondag een 3-jarig meisje verdronken. Dat bevestigt de politie.

Het kind verdween even na 12.30 uur ‘s middags, waarna haar familie haar als vermist opgaf. De hulpdiensten rukten in groten getale uit om het meisje te zoeken. Omdat er in Duinrell veel water is, werden ook duikteams van de brandweer ingeschakeld. Daarnaast zocht een politiehelikopter mee.

Uiteindelijk werd het meisje gevonden in een sloot bij het campinggedeelte van het Duinrell-terrein. Hulpverleners probeerden haar nog te reanimeren maar ze overleed ter plaatse, aldus de politie. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht.

Duinrell zegt dat het “zeer meeleeft met de familie en naasten van het kind”, meldt persbureau ANP.