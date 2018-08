Matej Mohoric laat zich niet slopen

Op de keien van de Vesten in Geraardsbergen, monumentale plek in het Vlaamse wielrennen, zit Michael Matthews met twee handen om zijn bonkende hoofd. Op zijn benen kan de 27-jarige Australiër even niet meer staan. Hijgen, een vergeefse poging wat water naar binnen te gieten, hijgen.

Wat een schitterende zege na een machtssprint van liefst driehonderd meter op de Muur van Geraardsbergen, toppers als Greg Van Avermaet (tweede) en de Zdenek Stybar (derde) van kop af verslagen. „Ongelofelijk”, stamelt de kopman van Team Sunweb even later in de interviewtent. Op vijf luttele tellen na had hij in de laatste meters van de slotrit ook nog de eindzege in de BinckBank Tour gepakt. Maar die was voor de Sloveen Matej Mohoric, die wel even kraakte maar niet brak. „Hij was te sterk”, concludeert Matthews met respect.

Aanvallers verrasten

Onder de naam Ronde van Nederland was de etappekoers tot 2004 jarenlang in de greep van de Nederlandse Raboploeg. Ook na uitbreiding naar België, en onder de naam Eneco Tour, schitterden Nederlandse toppers als Lars Boom (winnaar in 2012) en Niki Terpstra (2016). Vorig jaar, toen de wedstrijd in de WorldTour voor het eerst werd gesponsord door BinckBank, won Tom Dumoulin. Dit jaar sneuvelde de traditionele rit door de Ardennen en leek de koers op papier vooral geschikt voor sprinters. Maar aanvallers verrasten dagenlang het peloton. En de slotdag bood een spannende strijd om de leiderstrui.

Oorlog zou het worden, klonk zondag voorafgaand aan de koninginnerit van 212 kilometer door de Vlaamse Ardennen. Klassementsleider Mohoric was zaterdag betrokken bij een valpartij in de finale, waarvan zijn Belgische concurrenten Jasper Stuyven en Yves Lampaert het slachtoffer werden. De 23-jarige Sloveen, wereldkampioen bij de junioren (2012) en beloften (2013), staat bij collega’s bekend om zijn roekeloze rijstijl. „Hij is niet geliefd in het peloton”, sprak Stuyven in de Belgische krant Het Laatste Nieuws. „Ik denk dat velen in het peloton liever iemand anders zien winnen”, vulde Tim Wellens aan.

In zijn eentje

De eindwinnaar van 2014 en 2015 opende zelf bij het ingaan van de laatste van drie rondes over Bosberg en Muur van Geraardsbergen de aanval, in de jacht op koploper Oliver Naesen. Onder meer Stybar en Matthews reageerden en sprokkelden wat tijdwinst in de zogenaamde ‘gouden kilometer’, met drie bonificatiesprints op rij. Mohoric, dit jaar ritwinnaar in de Giro en de Ronde van Oostenrijk, had voorin geen enkele steun meer van zijn ploeg Bahrein-Merida. Maar in zijn eentje reed hij elk gaatje dicht.

Tot Matthews in de laatste honderden meters aanzette voor een ultieme poging. ‘Bling’, zoals de bijnaam van de Australiër luidt, won vorig jaar nog twee ritten en de groene trui in de Tour de France. Dit seizoen werd hij geplaagd door blessures, valpartijen en in de Tour door ziekte. Hij won pas één keer. Maar op de Vesten reed hij onstuitbaar weg naar wat hijzelf een „grote overwinning” noemde. Achter hem keek Mohoric toen hij de finish passeerde op de klok. Net op tijd voor de eindzege. „We hebben geprobeerd hem te slopen”, zei Matthews. „Dat is niet gelukt.”