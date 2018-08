Lowlands dag 2: N.E.R.D. is nog niet versleten

Na de eerste festivaldag en -nacht, hebben sommigen op zaterdag iets nodig om bij wakker te worden. Dat kan de wilde electroclash zijn van het Amerikaanse duo Sofi Tukker; de laag gerichte energie van rapper Stormzy, of de dreiging van Ho99o9 (‘horror’).

Ploegendienst

Sommigen lukt het pas tegen de avond, bij de nerveuze hartenklop van technoproducer Richie Hawtin, die zijn hele set samenbalt tot één lang nummer. En wie dan nog niet wakker was, kon het proberen bij het nieuwe kwartet Ploegendienst, dat als verrassing optrad in nachtclub Sexyland, op een hoek van het terrein.

Ploegendienst is een punkband met Ray Fuego, bekend als rapper van Smib, als zanger. Nog sneller, feller en bozer snauwt hij hier zijn teksten, op de hielen gezeten door de riffs en roffelende drums van zijn muzikanten. In Sexyland veroorzaakten ze een woeste springkolk.

Discoles

Het grootste deel van het publiek stond op dat moment in de Alpha, bij N.E.R.D., de rockband van producer Pharrell Williams die na zeven jaar pauze weer nieuw leven kreeg ingeblazen. Het was een aangenaam weerzien, met een chaotisch ingericht podium, waarop dansers, muzikanten en enkele rappers door elkaar renden. Hun bekende nummers – ‘Lapdance’, ‘She Wants To Move’ – bleken nog altijd onversleten. Ze werden aangevuld met fragmenten van nummers die Williams voor anderen produceerde, zoals ‘Hot In Herre’ (van Nelly) en ‘Blurred Lines’ (Robin Thicke). Zo eigende Williams zich andermans liedjes toe, net als Nile Rodgers een paar uur eerder deed tijdens zíjn optreden met zijn groep Chic. Rodgers, in citroengeel kostuum, bouwde een setlist op uit liedjes van discogrondleggers Chic, in combinatie met nummers waaraan hij als producer meewerkte, zoals David Bowie’s ‘Let’s Dance’ en nummers van Diana Ross, met toelichting over de ontstaansgeschiedenis. Het was als een feestelijk college.

Nile Rodgers

Foto Andreas Terlaak The Lemon Twigs.

Foto Andreas Terlaak Even uitblazen.

Foto Andreas Terlaak Sofi Tukker.

Foto Andreas Terlaak Nile Rodgers, The Lemon Twigs en Sofi Tukker.

Foto’s Andreas Terlaak

Energie

De naam van het duo Sofi Tukker – zij heet Sofi, hij Tukker – klinkt nog onbekend. Maar het tweetal, dat met New Yorkse bravoure de dansvloer tot leven brengt, blijkt al een ruime aanhang te hebben. Hun rauwe show, die camp mengt met straatcultuur en maniakale energie, trekt ongeveer twee keer zoveel publiek als in de tent past. Sofi’s volle zangstem en kekke intonatie worden omstuwd door rollende beats, die samen rauw klinken.

De grootste energiedosis van de dag was te genieten bij Ho99o9. Twee rappers en een drummer, aangevuld met voorgeprogrammeerde gitaar, spelen afwisselend speedmetal en raprock. De om elkaar heen kronkelende zangers debiteren razende teksten over de positie van zwarte jongeren in hedendaags Amerika.

Stormzy.

Foto Andreas Terlaak Uitkijkpost.

Foto Andreas Terlaak James Bay.

Foto Andreas Terlaak Torre Florim van De Staat.

Foto Andreas Terlaak Stormzy, James Bay en Torre Florim van De Staat.

Foto’s Andreas Terlaak

Grime

Ook rapper Stormzy, uit Zuid-Londen, is politiek betrokken. Tijdens zijn optreden verwijst hij naar de brand in de Grenfell Tower in Londen vorig jaar door middel van achtergrondprojecties. De grimeartiest rapt met dwarse intonatie over de ritselige drums en brommende bassen van zijn dj. Stormzy heeft een hikkende dictie, maar de muziek blijkt na verloop van tijd nogal eenvormig, al blijft het publiek actief springen.

Jacob Banks, een van de eersten op het zaterdagprogramma, speelde niet energiek, maar was op zijn eigen manier indrukwekkend. Deze Britse soulprins maakt soul met reggaeritmes. De muziek is dienend aan zijn uitzonderlijke stem, die de ruimte krijgt in nummers als ‘Sink or Swim’. Banks zingt laag grommend, met uithalen die een berg zouden kunnen wegblazen.