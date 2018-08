Gedurfd en progressief nachtprogramma bij Lowlands

De nachtprogrammering wordt steeds langer en groter op Lowlands. Dj’s en electronische live-acts snoepen steeds meer ruimte af van de bands in het blokkenschema. Genoeg bezoekers komen zondag pas tegen vieren het terrein op voor een optreden als de broeierige elektronische avant-garde van Sevdaliza. Als je pas tegen zes uur begint, dan houd je het natuurlijk makkelijk vol tot vijf uur als Max Cooper voor het laatst de Bravo doet tintelen met zijn intelligente techno.

Twee dingen vielen dit jaar op in de Lowlandsnacht: vrouwelijke dj’s domineren en er waren opvallend veel live-acts. Lowlands zette dit jaar een gedurfde en vooruitstrevende programmering neer, met op zaterdagnacht artiesten uit het post-trance tijdperk zoals Lorenzo Senni, SOPHIE, LYZZA en Born in Flamez.

Er was op Lowlands in de nacht meer te zien dan je benen of je rug aan konden, ook als je pas om vijf uur ’s middags begon.

Bekijk de fotoreportage die Andreas Terlaak maakte: Lowlands 2018

Euforische X-Ray

Met name Volvox en Avalon Emerson lieten de golfplaten van de oranje tunnel die X-Ray heet hard klapperen op vrijdag. Volvox, oprichter van dj-collectief Discwoman uit New York, koos voor een rauwe industriële benadering, terwijl Emerson euforische raveplaten, r&b-edits, new age en soms zelfs een jazzy saxofoon voorbij komen. De set die Volvox draaide werkte direct op de heupen en vormde een mooie combinatie met die van Amsterdams talent Job Sifre, die bewees zijn broeierige mix van EBM en donkere pop op moerastempo te kunnen ombuigen tot iets dat festivalvriendelijk is.

Volvox.

Foto Andreas Terlaak Yaeji.

Foto Andreas Terlaak Volvox en Yaeji.

Foto’s Andreas Terlaak

Interessante live-acts kwamen onder meer Yaeji, die zelf meezong met haar eigen nummers in het Koreaans voor een uitzinnige India op vrijdag, Richie Hawtin die de Bravo zaterdag al vroeg op de been kreeg en Floating Points. SOPHIE, ook een artiest die zich identificeert als vrouw, liet zaterdag de X-ray compleet gedesoriënteerd achter. Gekleed in een latex strapless jurk liet ze zich van een veel rauwere kant horen dan op haar laatste album, waarop ook suikerzoete popballads te horen zijn. Nu liet ze het knetteren en vonken met stotterende bonkige beats en schreeuwende synthesizers.

Lees ook: Balletdanser Sergei Polunin ontroert in de nacht op Lowlands

Vertrekhal Bravo

Een andere les die Lowlands dit weekend heeft geleerd: disco en house werken niet in de gigantische kathedraal die de uitvergrote Bravo tegenwoordig is. Zowel Motor City Drum Ensemble, bekend als maker van diepe uitgesponnen house en dj Ben UFO, muzikale veelvraat met een encyclopedische kennis, konden het publiek niet vasthouden. De Bravo bestaat uit twee over elkaar geplaatste tunnels, met als gevolg dat er vier uitgangen zijn. Het kan daardoor aanvoelen alsof je op een vliegveld zit in transit: de volgende poort is altijd dichtbij. Ben UFO greep vrijdag terug op wat al te bekende househits en MCDE ging over op zijn vaste discoarsenaal om het publiek vast te houden op het tunnelkruispunt. Tevergeefs. De hele vrijdagnacht liep iedereen alleen maar rondjes.

In de X-ray.

Foto Andreas Terlaak Charlotte de Witte.

Foto Andreas Terlaak Charlotte de Witte

Foto’s Andreas Terlaak

Techno werkt wel in de monsterlijke kolos, lieten Daniel Avery, Charlotte de Witte en dr. Rubinstein zaterdagnacht ieder op geheel eigen wijze zien. Avery bouwde een smaakvol huis van ruimtelijke technoplaten, rijk in geluidsontwerp, met minimale verschuivingen. Charlotte de Witte, het Vlaamse talent dat ook Pukkelpop afsloot liet zien hoe je snel, kort en dynamisch draait met toch een rode rechte lijn. De Israëlische dr. Rubinstein ging voor de kracht van afwisseling: diepe bas, trippy synths en tempo dat opliep richting gabber.

Er was op Lowlands in de nacht meer te zien dan je benen of je rug aan konden, ook als je pas om vijf uur ’s middags begon.