Familie Nouri: het gaat neurologisch beter, lichamelijk minder

Het gaat iets beter met Abdelhak Nouri. Dat zegt de broer van het 21-jarige Ajax-talent in een interview met de NOS dat vanavond om 18.30 uur wordt uitgezonden. Nouri werd op 8 juli 2017 getroffen door een acute hartstilstand. Hij zakte op het veld in elkaar en verkeert sindsdien in een zeer lage staat van bewustzijn.

“Als ik het vergelijk met voorheen, dan gaat het op dit moment goed”, aldus de oudste broer van ‘Appie’, de 25-jarige Abderrahim Nouri. “Zijn neurologische status is op dit moment veel beter dan toen.”

Lees ook dit onderzoekstuk van NRC over de gebrekkige aandacht voor Nouri’s bloedcirculatie tijdens het incident.

Zware tijd

Wel gaat het lichamelijk minder goed met de middenvelder als gevolg van het vele bedliggen en het gebrek aan beweging. Af en toe komt hij uit bed om in zijn rolstoel te zitten. Het afgelopen jaar schommelde de situatie sterk, vertelt Nouri’s broer. “Ik wil niet in details treden, maar hij heeft het heel zwaar gehad.”

Nouri’s familie is in staat tot op zekere hoogte met de voetballer te communiceren. “Sinds januari is zijn bewustzijn wat beter”, aldus broer Abderrahim. “Als je dan dingen vroeg, bijvoorbeeld ‘mond open’ of ‘bevestigen door middel van wenkbrauwen’, dan deed hij dat.”

Conflict

Nadat Nouri ernstige hersenschade had opgelopen in juli 2017, is er een conflict ontstaan tussen diens familie en werkgever Ajax. Nouri’s familie spande een arbitragezaak aan omdat Ajax voor, tijdens en na het incident nalatig zou hebben gehandeld. Zo bleek uit NRC-onderzoek dat de KNVB eerder al een hartafwijking had geconstateerd bij de voetballer en zou de familie hier niet van op de hoogte zijn. Ook duurde het tijdens het incident minstens acht minuten voordat de clubarts van Ajax overging op hartmassage.

Uiteindelijk erkende Ajax in juni 2018 alsnog “volledige” aansprakelijkheid voor de falende medische behandeling van Nouri.