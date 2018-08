Duizenden bezoekers Reuzen vast op station Leeuwarden

Duizenden mensen die zondag naar Leeuwarden gekomen zijn om het Reuzen-evenement te bekijken, zijn in de loop van de middag en avond gestrand op het station in de Friese hoofdstad. Vanwege een grote storing op het spoor tussen Zwolle en Meppel rijden er amper treinen, melden NS en ProRail.

Om hoeveel mensen het precies gaat is niet duidelijk. Volgens een woordvoerder van de gemeente Leeuwarden zijn er zondag in totaal 175.000 bezoekers op de Reuzen afgekomen.

De problemen ontstonden rond 14.30 uur, toen een trein zo’n vijfhonderd meter bovenleiding naar beneden trok. Aanvankelijk was daardoor tussen Zwolle en Meppel helemaal geen treinverkeer mogelijk. Inmiddels rijdt er op één spoor weer een stoptrein heen en weer, waardoor mondjesmaat reizigers kunnen vertrekken uit Leeuwarden. Mogelijk gaat NS ook nog bussen inzetten.

NS doet “zijn uiterste best” om alle reizigers vandaag nog thuis te krijgen. “Maar de rest van de avond moeten ze wel rekening houden met forse vertraging en volle treinen”, aldus een woordvoerder. Opvang voor gestrande reizigers is volgens NS nog niet aan de orde.

‘Biertje drinken’

In de tussentijd raadt de vervoerder reizigers af om naar station Leeuwarden te komen. Beveiligers sluiten de toegang tot het stationsgebouw af als de perrons overvol dreigen te raken. “Het is beter als mensen nog even de stad in gaan voor een biertje of een hapje eten”, aldus de woordvoerder.

De Reuzen, drie enorme marionetten, maakten dit weekend hun opwachting in Leeuwarden omdat de stad in 2018 culturele hoofdstad van Europa is. De bouwsels zijn tussen de drie en elf meter hoog, en trokken bij eerdere optredens in het buitenland keer op keer honderdduizenden toeschouwers. Zo ook in Leeuwarden, waar zaterdag al tussen de 150.000 en 160.000 mensen kwamen kijken.