Maarten van der Weijden is zaterdagochtend in Leeuwarden begonnen aan de Elfstedentocht, 200 kilometer zwemmen door Friese wateren om geld op de halen voor kankeronderzoek. Maandagavond staat de finish gepland in Leeuwarden. In dit NRC-interview vertelt hij over zijn belangrijkste drijfveer voor het afleggen van de tocht.