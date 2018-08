Brazilianen vallen Venezolaanse immigranten aan na roof

Inwoners van de Braziliaanse stad Pacaraima hebben zaterdag Venezolaanse immigranten aangevallen. Betogers gooiden stenen, wierpen wegblokkades op en probeerden de bezittingen van de migranten in brand te steken. Aanleiding voor de aanval was een gewelddadige beroving op een winkeleigenaar, die volgens de politie gepleegd werd door vier migranten. Dat melden persbureaus AP en Reuters zondag.

De onlusten vonden plaats in de noordelijke staat Roraima, waar in de afgelopen jaren zo’n 50.000 Venezolanen op de vlucht voor de politieke situatie en armoede in hun eigen land de grens zijn overgestoken. Volgens de Braziliaanse autoriteiten heeft de immigratie een toename van misdaad, prostitutie en ziekte en ook xenofobische incidenten tot gevolg gehad, aldus Reuters. De staat heeft zo’n 520.000 inwoners. Enkele honderden immigranten zouden na het geweld van zaterdag terug gevlucht zijn naar Venezuela.

Overval

De winkeleigenaar die werd beroofd is de 55-jarige Raimundo Nonato de Oliveira, bericht de Braziliaanse nieuwssite G1. Volgens Reuters werd hij vrijdag thuis overvallen. Daarbij zouden hij en zijn vrouw zijn vastgebonden. De man zou bovendien geslagen zijn en aangevallen met een mes.

De overvallers hebben volgens Giuliana Castro, de minister van Veiligheid van Pacaraima, 23.000 real (ruim 5.100 euro) buitgemaakt. De winkeleigenaar werd met verwondingen aan zijn hoofd bewusteloos naar het ziekenhuis gebracht maar zou nu buiten levensgevaar zijn.

Grenscontroles

De rellen braken uit na een demonstratie tegen de overval op de winkelier. Na oproepen via sociale media gingen de betogers plekken af waar zich migranten bevonden. Een van de organisatoren, Wandenberg Ribeiro Costa, zei tegen nieuwssite G1 alle Venezolanen te willen “verjagen”. Pas als er een “oplossing voor het probleem” ligt, zouden de demonstranten bereid zijn de toegang tot de stad weer vrij te geven. Ze eisen onder meer strengere grenscontroles.

De Venezolaanse regering zegt bezorgd te zijn over de situatie in Pacaraima en vroeg de Braziliaanse regering om in te grijpen, aldus Reuters. Volgens minister Castro hebben Braziliaanse militairen in het grensgebied de migranten aangeraden terug te keren naar Venezuela. Een groep die dat gedaan heeft, zou volgens haar vervolgens zo’n dertig Brazilianen hebben aangevallen die in Venezuela inkopen deden.

Crises

Venezuela kampt met een diepe politieke en economische crisis en voedseltekorten. De UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties, meldde eerder deze maand dat “een van de grootste volksverhuizingen in de Latijns-Amerikaanse geschiedenis” gaande is. Verschillende landen in de regio hebben daardoor te maken met vluchtelingencrises.

Zo’n 547.000 Venezolanen zijn volgens de VN via Colombia in Ecuador terechtgekomen. In dat land werd in drie provincies de noodtoestand uitgeroepen omdat de autoriteiten onvoldoende zijn toegerust om de immigranten te helpen. Ongeveer 20 procent van de Venezolanen in Ecuador blijft daar volgens de UNHCR, velen trekken door naar Peru of Chili. Het aantal Venezolanen dat in het buitenland woont, nam tussen 2015 en 2017 toe van 700.000 tot 1,6 miljoen.