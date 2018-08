AZ en Feyenoord boeken ruime zeges

AZ en Feyenoord hebben zondag allebei een overwinning behaald in de eredivisie. De Alkmaarders hadden geen enkele moeite op bezoek bij FC Emmen: ze wonnen met 1-4 en gaan na twee wedstrijden aan kop in de stand. Feyenoord was thuis met 3-0 te sterk voor Excelsior.

In Emmen lag het meeste spektakel besloten in de eerste helft. Myron Boadu opende in de 15e minuut de score. Twee minuten later werd het alweer gelijk. Verdediger Nick Bakker maakte de eerste thuisgoal in de eredivisiegeschiedenis van FC Emmen. In de tien minuten voor rust nam AZ alsnog afstand. Thomas Ouwejan (37ste minuut) en Oussama Idrissi zetten de ruststand op 1-3. Die laatste speler maakte na ruim zeventig minuten ook de vierde AZ-goal.

Feyenoord was in de wedstrijd tegen Excelsior de betere partij. Via Robin van Persie kwam de club in de 17e minuut op voorsprong. Jerry St. Juste schoot een kwartier voor tijd de 2-0 binnen. Jan-Arie van der Heijden zorgde met een hakbal in de 89ste minuut voor de 3-0. Even daarvoor hadden zowel Feyenoord als Excelsior nog de lat en de paal geraakt.

Ongelukkige reeks

Met de overwinning op de stadsgenoot sluit Feyenoord een ongelukkige reeks af. Twee weken geleden wonnen de Rotterdammers nog de Johan Cruijff-schaal, maar daarna wisten ze niet meer te winnen. Feyenoord vloog tegen AS Trencin roemloos uit de voorrondes van de Europa League, onder meer met een roemloze 4-0-nederlaag in Slowakije. Het eerste competitieduel verloor de landskampioen van 2017 vorige week in Doetinchem met 2-0 van De Graafschap.

Dankzij zijn tweede ruime overwinning van het seizoen blijft AZ koploper in de eredivisie. Vorige week verpulverde het team NAC Breda met 5-0. Feyenoord stijgt naar de zevende positie.

Eerder op de dag won FC Utrecht thuis met 2-0 van FC Zwolle. Joris van Overeem en Sean Klaiber waren de doelpuntenmakers. Later op zondag komen sc Heerenveen en Vitesse nog in actie, hun duel begint om 16.45 uur.