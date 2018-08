800.000 mensen ontheemd door overstromingen Kerala

Ruim 800.000 mensen zijn ontheemd geraakt door de overstromingen in de zuidelijke Indiase staat Kerala. Dat meldt een rampbestrijdingsautoriteit volgens persbureau AP. Het aantal slachtoffers is opgelopen tot 350 en er worden nog 31 mensen vermist.

De vluchtelingen bevinden zich in zo’n vierduizend kampen verspreid over Karala. Duizenden reddingswerkers, honderden boten en meer dan twintig helikopters zijn ingezet in de zoektocht naar overlevenden. Nog ongeveer tienduizend mensen zijn van hulp afgesloten. Volgens autoriteiten verbeteren de weersomstandigheden en kunnen hulpdiensten hen maandag bereiken.

De schade zou bijna 3 miljard dollar (ruim 2,6 miljard euro) bedragen. De centrale regering heeft meer dan 70 miljoen dollar (ruim 61 miljoen euro) aan hulp toegezegd.

Flesjes drinkwater

Watervoorzieningen in de staat zijn volgens de rampbestrijdingsautoriteit inmiddels grotendeels gerepareerd, maar om ook afgelegen getroffen gebieden van schoon drinkwater te kunnen voorzien, zetten de hulpdiensten nu in op flesjes. Twee treinen met in totaal zo’n 1,5 miljoen liter water reden zondag vanuit aangrenzende staten naar Kerala, meldt een Indiaas spoorwegbedrijf volgens AP.

Het zijn de ergste overstromingen in de staat in de afgelopen eeuw, aldus de Indiase autoriteiten. De moessonregen was dit jaar op sommige plekken ruim twee keer heftiger dan normaal. Het zorgde voor aardverschuivingen en ingestorte huizen en bruggen. Voor maandagochtend wordt in Kerala opnieuw regen voorspeld. In totaal zijn in India deze moesson al meer dan duizend mensen omgekomen door overstromingen in zeven verschillende staten.

Kerala ligt in het zuidwesten van India.